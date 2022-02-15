MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Altın arama ruhsatına karşı dava süreci başlatıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde altın arama için verilen ruhsatın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Verusa Holding'e bağlı Galata Altın İşletmeleri A.Ş'nin 2019 yılında aldığı ön arama ruhsatıyla 2020 yılında altın arama faaliyetlerine başladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 bin dekarlık alanda verilen maden arama ruhsatına yöre sakinleri çevreye zarar vereceği iddiası ile karşı çıktı. Erbaa Çevre ve Kültür Derneği ile Köy dernekleri tarafından Tokat İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvuru yapılarak maden arama ruhsatının iptali istemiyle dava açıldı. Tokat Adliyesinde görülecek mahkeme öncesine düzenlenen basın açıklamasına Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl başta olmak üzere dernekler, siyasi parti temsilcileri, STK'ların katıldı. Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal basın açıklamasında "Su ve ormanı korumak, vatanı korumaktır" şiarı ile çıktıkları bu yolda hukuki mücadelelerinin projeden vazgeçilinceye kadar süreceğini kaydetti. Erbaa'nın yeşil kalmasını istediklerini belirten Köksal, "Burada en önemli konu Erbaa'mızın yeşil kalması noktasında hem fikiriz. Ziraat Odası Başkanı olarak benim o yörede 3 bin tane çiftçim var. Bu noktada Erbaa Belediyesi'nin bütün ve çevre köylerin içme suyu ve bazı köylerimizin tarımsal sulama ihtiyaçlarını Boğalı ve Sakarya Yaylası'ndan karşılıyoruz. Dolayısı ile buradaki insanların her birinin burayla ilgili dertleri sorunları var. Mahkemeden adil bir yargılama bekliyoruz. Özellikle bu yöreni gezilip görülerek ona göre karar verilmesini istiyoruz" dedi.

"Deprem, su, endemik türlerle ilgili kaygımız var"

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de bölgenin görülerek maden aramasına karar verilmesi noktasında seslerini duyurmak istediklerini ifade ederek, "Erbaa Belediyesi olarak içme suyumuzun yüzde 50-60'ını bu bölgeden süzülen sulardan sağlıyoruz. O anlamda dünyamızda bir pandemi sürecinden geçiyor. Doğanın çevrenin suyun ne kadar önemli oluğunu süreçte de hep beraber tecrübe etmiş olduk. O anlamda biz geleceğimizi düşünerek, geçmişte burası bize nasıl sağlıklı bir şekilde miras bırakıldı ise bizde geleceğimize bu bölgeyi yaşadığımız toprakları doğru ve kullanılabilir bir şekilde teslim etmek istiyoruz. O açıdan buradayız. Bizim ayrıca depremle alakalı kaygılarımız var. Endemik türlerle ilgili kaygılarımız var. Suyla alakalı kaygılarımız var. Bu sebeplerden ötürü sesimizi duyurmak için hep beraber bugün buradayız" diye konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından heyet temsilcileri Tokat İdare Mahkemesinde görülecek olan davaya katılım sağladı.