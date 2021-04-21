Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler Haziran'a ertelendi
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Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler Haziran'a ertelendi

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Gazeteci Fatih Altaylı dün gece "Yeni Kabine 2 saat içinde açıklanırsa kimse şaşırmasın" iddiasında bulunmuş ve değişiklik saatler içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yaşanan gelişmeyle ses getiren Altaylı'dan Kabine ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Daha çok ismin değişmesinin planlandığını ancak son anda vazgeçildiğini belirten Altaylı, Kabine'deki yeni değişikliklerin Haziran ayına ertelendiğini öne sürdü.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulunmuş ve yeni kabinenin 2 saat içinde açıklanabileceğinin sinyallerini vermişti. Twitter hesabından "Yeni kabine 2 saat içinde açıklanırsa kimse şaşırmasın" paylaşımını yapan Altaylı'nın bu mesajından saatler sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, yerine Mehmet Muş atanmıştı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İKİYE BÖLÜNDÜ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında ikiye bölünmüş, bakanlığın ikiye bölünmesiyle Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi sona ermişti. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin getirilmişti.

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler Haziran'a ertelendi
Habertürk yazarı Fatih Altaylı.

ALTAYLI'DAN YENİ BİR KABİNE İDDİASI DAHA

Söz konusu değişiklikler Ankara kulislerini hareketlendirirken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün gece yarısı kabinede yaşanan revizyonla ilgili değerlendirmelerini bu kez köşesinde paylaştı. Kabine değişikliği için bazı gazetecilerin aylardır 'bugün 'diyerek haber yapmasını eleştiren Fatih Altaylı, söz konusu iddiaların sonunda dün gece gerçekleştiğini ifade etti.

"SON DAKİKA" KARARIYLA VAZGEÇİLDİ

Altaylı, kabinede yaşanan revizyonla ilgili olarak değişiklikten birkaç saat önce kendisinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı hatırlattı.

Kabinedeki revizyonla ilgili de çarpıcı iddialar ortaya koyan Altaylı, dün gece daha fazla Bakan'ın görevden alınacağını ancak 'son dakika' kararıyla bu isimlerin açıklanmasından vazgeçildiğini yazdı. Altaylı, söz konusu değişikliklerin Haziran'a ertelendiğini iddia etti.

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler Haziran'a ertelendi
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