Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!

13 yaşında albüm çıkararak magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen genç şarkıcı Alper Erözer, merak konusu oldu. Peki, ? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında?

13 yaşında çıkardığı albümle dikkatleri üzerine toplayan Alper Erözer magazin gündemini takip edenlerin yakın markajı altında. Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Alper Serge Erözer, 2004 yılında dünyaya gelmiştir. 15 yaşında olan Erözer,. Çeşitli reklam filmlerinde rol almasının ardından Fox Tv ekranlarında yayınlanan Komşular adlı dizi de rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ''I Think You Love Me Now'' isimli teklisi ile ilgi gören 13 yaşındaki Alper Erözer, aranjör ve besteci Suat Aydoğan'ın arenje ettiği ''Hey World World'' albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan'ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı. Albümün ilk çıkış şarkısı olan "Enerji" için video klibini çekene Alper Erözer'in çok büyük bir hayran kitlesi mevcut.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer,"Hey World World" albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

Single yaz çalışması 'Yaz Geldi' ise temmuz 2018 tarihinde tüm platformlarda yayınlandı.

Söz ve bestesi Soner Sarıkabadayı'ya ait olan 'Tek Bir Yeminle' single şarkısı ocak ayında tüm platformlarda yayınlandı.

Erözer'in son şarkısı "Alışırlar" ise 2019 Haziran ayında platformlardaki yerini aldı.

ALPER ERÖZER'İN KOMŞULAR DZİSİNDEKİ ROLÜ

Güçlü Keser/ Alper Serge Erözer

Küçükken annesi Canan tarafından hastane avlusuna bırakılmak durumunda kalmış. 12 yaşına kadar çocuk esirgemede kalmış. Hayatla erken tanışmış, bitirim, sevimli bir çocuk. Annesi Canan'a ve özlemini çektiği aileye kavuşabilecek mi?

ALPER ERÖZER "TEK BİR YEMİNLE" ŞARKI SÖZLERİ:

Sen olmasan gözlerim ışık almaz

Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Şimdi burada olsan hiçbir şey yarım kalmaz

Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Sen içinden söyle ben duyarım burada seni bekliyorum

Gördüğümden beri seni hergün hergün kalbime ekliyorum

Sen içinden söyle ben duyarım burada seni bekliyorum

Gördüğümden beri seni hergün hergün kalbime ekliyorum

Gelemez misin benimle ?

Her şeyi boşver sen beni dinle

Şimdi kalbim senin elinde

Sonsuza kadar tek bir yeminle

Söz & Müzik: Soner Sarıkabadayı

ALPER ERÖZER - YAZ GELDİ

Şarkı Sözleri:

Yaz geldi

Haydi başlasın tüm eğlence

Sen geldin

Havalı bakışlar üzerinde

Yaz geldi

Pırıl pırıl, güneşiyle

Dans et haydi sen de

Hemen de hazır

Yaz bavullarım

Aynen topladım

Arkadaşları

Müzik doldurmuş

Tüm sokakları

Dinle Dinle

Unut soğuk kışı

Geldi geçti

Cebinde sıcak yazın

İlk fotoğrafı

Aç dinle ritmi

En süper yeri

Senin için geliyor

Yaz geldi

Haydi başlasın tüm eğlence

Sen geldin

Havalı bakışlar üzerinde

Yaz geldi

Pırıl pırıl, güneşiyle

Dans et haydi sen de

Söz: Neslihan Oyal

ALPER ERÖZER – GİRL BE MİNE FOREVER

Şarkı Sözleri

Everyone looks happy today

Because we're having fun today

We're young and lovely today

All we want is a beautiful day

Everyone looks so fresh today

Because we're smiling today

We're lit and stylish today

All we want is a new friend today

Jump and dance

Sing and wave

Let the music

Take you away

Come and have fun

Baby you can be mine

Don't think too much

Let yourself go now

Can't wait any longer

Girl be mine forever

Girl be mine forever

Girl be mine forever

Söz: Rama Cenk Erözer & Alper Erözer