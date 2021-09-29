ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI DEĞER KATTI

İlk etabı tamamlanarak hizmete sunulan ve Yenimahalle'nin yaşam merkezi olan Alparslan Türkeş Parkı spor aktivitelerine destek sunarken, sosyal ve kültürel hayata canlılık kattı. Başkan Babaoğlu, "Hayırlı olsun" derken Muhtar ve mahalle sakinleri memnuniyetini anlattı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ

Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan arazide ilk etabı inşa edilen çok amaçlı ve donanımlı bir yaşam parkına Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla Türk Dünyasının Bilge Lideri, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adı verilmişti. İlk etabın tamamlanmasıyla birlikte bu prestijli cadde ve park projesi adıyla daha da büyük bir anlam kazanırken, her yaştan herkesin rahatlıkla vakit geçirdiği bir merkez oluşturuldu.

ÇOK AMAÇLI VE DONANIMLI

7/24 kameralarla kayıt alınan parkta yürüyüş/ koşu alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun parkı, kafeterya, bebek bakım odaları, dinlenme alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahası, güneş enerjili aydınlatma panelleri bulunuyor. Peyzaj düzenlemeleriyle fark yaratan Türkeş parkında cep otoparklarla konfor arttırılırken, teknolojik yatırımların devam edeceği açıklandı. Diğer yandan parkın giriş tarafında korten çelikten "9 Işığın" anlatıldığı levhalarla, yürüyüş yolu oluşturuldu.

YENİMAHALLE MUHTARI

Memnuniyetini dile Yenimahalle Muhtarı İsmet İskefiyeli, "Mahallemizin 14'ncü parkı Alparslan Türkeş parkı oldu. Buraya normal bir park demek mümkün değil. Burası mahallemize güzel bir hava katarak panayır yeri havasını andırmıştır. Burada çok güzel görüntüler oluyor. Ailelerin çocuklarıyla eğlendiği bir yer oldu. Alparslan Türkeş'in adının verilmesi bizim için ayrı bir değerdir. Burayı kısa sürede faaliyete alan Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'na mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" dedi

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalle sakini Şaban Abrak ise, "Bu park yapılmış en güzel parkların başında geliyor. Sahalar muhteşem olmuş. Çocuklarımı oynatırken sahada oyun oynayan gençleri imrenerek izliyorum. Keşke bizim zamanımızda da olsa diye. . " dedi. Alev Filgöz isimli vatandaş ise, "Parkımız çok güzel oldu. Spor sahalarımız oyun alanlarımız var. Böyle bir parka sahip olduğumuz için Bizim Turgut'a teşekkür ediyorum" dedi. Ayça Naz Uzun isimli gençte, "Burası iyi park. Bu kadar sahanın olduğu bir yer yok. Öğrenciler geliyor. İyi vakit geçirip eğleniyoruz. Başkanımıza Teşekkür ediyoruz" dedi

KALİTE VE MEMNUNİYET

Hendek halkının en iyi ve en güzel hizmetlere layık olduğunu anlatan Başkan Turgut Babaoğlu ise, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adını verdiğimiz bu park Yenimahalle'ye değil Hendek'imize büyük değer kattı. Her alanda yaptığımız yatırımlarla Hendek'i geleceğe taşıyor, geliştiriyoruz. Sadece merkeze değil, mahallelerin ihtiyaçlarına göre alt yapıdan üst yapıya hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. Bu hizmetlerimiz her mahallede artarak devam edecek. Alt ve üst yapısıyla güçlü hale getirilen tüm mahallelerimizde sosyal, kültürel ve spor alanında artan yatırımlarla kalite ve yaşam memnuniyetini artıracağız" dedi.

HUZURLU VE EĞLENCELİ

Babaoğlu, "Yapılmayan hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yenimahalle'nin alt yapı sorununu çözmek için çalışırken yaşam merkezimizle çıtayı bir üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızdan bu parkımızı korumalarını ve çevremizi temiz tutmalarını rica ediyorum. Huzurlu ve eğlenceli bir ada oluşturduk. En önemli görevimiz burayı korumak ve çevremizi rahatsız edecek etkenlere izin vermemektir. Yenimahalle'nin kalbi olan yaşam merkezi hayırlı olsun" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri