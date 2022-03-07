Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'da aşısız insanların seyahatini kısıtlayan uygulamanın sona erdiğini hatırlatarak "Almanya'da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi Antalya. Aşısız çocukları ile Antalya'ya gelemeyen ailelerin, bu kararla birlikte seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'nın yıl boyunca uyguladığı ve özellikle aşısız insanların seyahatini kısıtlayan 'yüksek rizikolu ülke' uygulamasının, 3 Mart itibarıyla sonlandırıldığını kaydetti. Bu kararla, aşısız olanların sadece PCR testi yaptırarak istedikleri ülkeye seyahat edebileceklerini belirten Yavuz "Zorunlu kılınan birçok formu doldurmaktan da kurtulacaklar" dedi.

Kararın Türkiye ve Almanların en çok tercih ettiği Antalya'ya etkisini değerlendiren Yavuz, şunları söyledi: "Almanya'da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi; Antalya. Yaz aylarında Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 30'unu çocuklar oluşturuyor. 2020 ve 2021 yılında karantina yaptırımından dolayı aşısız çocukları ile Antalya'ya gelemeyen ailelerin, bu kararla birlikte seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı. Aileler, tatillerini genellikle çocuklarının en mutlu olacağı şekilde planlıyor. Buna göre; çocuklar için oyun alanları, çocuk büfeleri, çocuk animasyonları, geniş odalı oteller ve çocuklara uygun plajlara ve çocuklara özel indirimli fiyatlara sahip destinasyonlar öne çıkıyor. Bu özellikler de Antalya neredeyse rakipsiz. Bununla birlikte tatilde çocukların hayatını kolaylaştıran 'her şey dahil' sistemi, Antalya'da diğer ülkelerdekinden farklı olarak 'çocuk' odaklı uygulanıyor."