- Almanya'daki Türkler Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinden şikayetçi - Almanya'daki Türkler Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinden şikayetçi Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Almanya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatmasının ardından seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmasına tepki gösterdi.

- Almanya'daki Türkler Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinden şikayetçi

BERLİN - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Almanya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatmasının ardından seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinin çözülmesi çağrısında bulundu.

Almanya'da korona virüs salgınının etkisinin arttırmasının ardında salgın ile mücadele kapsamında Türkiye dahil birçok ülkeye uçuşlar askıya alınmıştı. Almanya ve Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar 3 ay sonra yeniden başladı. Uçuşların başlatılmasının ardından Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada yurtdışında korona virüse yakalanan tatilcilerin Almanya'ya dönüşünün devlet tarafından karşılanmayacağını dile getirmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Almanya'da faaliyet gösteren bazı Türk sivil toplum örgütü temsilcileri ve dernekleri, vatandaşların mağdur olmaması için iki ülke arasında seyahat kurallarının netleştirilmesini istedi. Almanya Türk Toplumu Başkanları Gökay Sofuoğlu ve Atila Karabörklü, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'a bir mektup gönderdi. Sofuoğlu ve Karabörklü, mektupta Alman hükümetinin Türkiye'ye olan seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması ile ilgili endişelerini dile getirdi. Sofuoğlu ve Karabörklü, ayrıca aynı mektubun Alman Dışişleri Bakanına da gönderileceğini aktarırken, konuya ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundular.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu Yöneticisi Safter Çınar, yaptığı açıklamada "Almanya'dan Türkiye'ye nasıl gidilecek" sorusunun artık sadece ekonomik ve turistik bir konu olmadığını dile getirdi. Çınar, "Türkiye kökenli vatandaşlarımız ailelerini, akrabalarını, doğup büyüdükleri yerleri görmek için her yaz olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Bu nedenle konuya bir an önce açıklık getirilmesinde fayda var. Bazı alt sorular var, örneğin Alman vatandaşı olan Türkiye kökenlilerle Alman vatandaşı olmayanlar arasında bir fark var mı? İkincisi bu insanlar nasıl geri dönecek bunlar açılığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarından konuyla ilgili çeşitli sorular geldiğini söyleyen TBB Yöneticisi Çınar, "Biz de bir şey diyemiyoruz. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin, Alman hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin birlikte çözmesi gereken bir konu. Zaman da daralıyor, bir an önce bir çözüm bulunmalı" dedi.

Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci yaptığı açıklamada, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı temkinli olmaya çağırdı. Demirci, seyahat uyarısı ile sağlık meselelerinin açıklığa kavuşturulması ve kesin bilgilere ulaşılması sonrası ülkeler arası seyahati düşünmelerini tavsiye etti. TGB Başkanı Demirci, özellikle sağlık konusunda sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "Seyahat kısıtlamasının neleri kapsadığını henüz tam olarak bizler de bilmiyoruz. Mesela Türkiye'ye giden vatandaşlarımız burada hastalandığı zaman uygulama ne olacak, bir kaza geçirirlerse veya virüs kaparlarsa sağlık sigortaları bunu karşılayacak mı karşılamayacak mı? Şu anda bunlar muallakta olan sorular ve büyük sıkıntılar doğurabilecek konular" ifadelerini kullandı.

Demirci, iki ülke yetkililerine çağrıda bulunarak, bir an önce bu sorunların çözülmesini ve Almanya'da yaşayan Türklerin vatan hasretinin sona erdirilmesini istedi.

Kaynak: İHA