Almanya'da Yabancı Uyruklulara Yönelik İlk Darülaceze Açıldı- Nare Yeşilyurt, Kurduğu Darülacezeye...

- Almanya'da yabancı uyruklulara yönelik ilk darülaceze açıldı

Nare Yeşilyurt, kurduğu darülacezeye annesinin adını verdi

BERLİN - Almanya'da farklı dinlere ve etnik kimliğe sahip olanlar için ilk darülaceze açıldı.

Almanya'da özel bir hasta bakım servisini işleten Nare Yeşilyurt, yabancı uyruklular için kendi imkanlarıyla Brandenburg eyaletinde bir darülaceze (hospiz) açtı. Başkent Berlin sınırındaki Mahlow beldesinde açılan ve kar amacı gütmeyen "Hospiz İpek", tedavisi mümkün olmayan ağır hastaların son zamanlarını aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde geçirebilecekleri bir kuruluş. Hospiz İpek'te hastalar, 24 saat boyunca ilaç, doktor, hemşire, hasta bakıcı, psikolog desteği alıyor. Hastaların yakınlarına da psikolojik destek verilen darülacezede farklı kültürlerden hastaların ve ailelerinin farklılıkları da göz önünde bulundurulurken, hasta yakınları isterlerse kendilerine ayrılan misafir odalarında konaklayabiliyor.

Darülacezenin açılışına Mahlow Belde Belediye Başkanı Ortwin Baier, Brandenburg Eyaleti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Andreas Buttner ve çok sayıda davetli katıldı. Mahlow Belediye Başkanı Baier, açılışta yaptığı konuşmada böylesine anlamlı ve güzel bir kuruluşu beldelerine kazandırdığı için Nare Yeşilyurt'a teşekkür etti. İnsanların yaşamlarının son günlerinde profesyonel destek eşliğinde yakınlarıyla beraber olabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Baier, kuruluşun inşası esnasında Alman bürokrasisine tahammül ettiği için Nare Yeşilyurt'a teşekkür ettiğini belirtti.

Brandenburg Eyaleti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Buttner de, darülacezeyi Berlin'e kazandıran Nare Yeşilyurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, insani bir yardımlaşma örneği olan bu çabanın saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.

Darülacezeyi kuran Nare Yeşilyurt ise konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Annesini henüz 42 yaşındayken aniden kaybettiğini ve annesi ile vedalaşma fırsatı bulamadığını ifade eden Yeşilyurt, "Ben ve kardeşlerim annemizle vedalaşamadık. Buraya annemin ismini verdim. İstiyorum ki diğer insanlar böylesine huzurlu, rahat bir ortamda ebedi yolculuğa çıkarken sevdikleriyle vedalaşabilsin. Hospiz İpek, Almanya'da ilk kültüre yönelik hospizdir. Bugüne kadar Almanya'da Türkler için hospiz açılmadı. Göç 60 yıl önce başladı ama bu süre zarfında Almanya Türklere yönelik bir hospiz açmayı akıl edip düşünemedi. Ben diyorum ki zamanı geldi ve geçti. Bizler artık burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz. Ağır hastalarımıza yönelik bir hospiz olması lazım. Ben ilk adımı attım. Umarım benim peşimden başkaları da aynı işi yapar. Türkler, Alman hospizlerinde kendilerini huzurlu hissetmiyorlar. Buralarda kendilerine, kültürlerine yönelik hizmet verilemiyor" dedi.

Darülacezeyi yaklaşık 2,5 milyon euroya kuran Nare Yeşilyurt işletiyor. Sağlık sigortaları ile doktor ve ilaç masraflarının tamamı, hemşirelerin maaşlarının ise yüzde 95'ini karşılıyor. Geri kalan masrafların bağışlardan karşılanması planlanıyor. Bahçesiyle birlikte 15 bin metrekare alanda kurulan darülacezede her hastanın kendi odası ve odasının önünde küçük bir teras bulunuyor. Hastalar merkezin büyük bahçesinde yürüyüş yapabilme imkanına da sahip olacak.

Kaynak: İHA