Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi
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Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Dünya

Yüzyılın felaketini yaşayan Almanya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken, can kaybının daha da artmasından korkuluyor.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.

SAYININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.
Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi. Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, bu bölgede en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER

Açıklamada, Bischofswiesen, Berchtesgaden, Schönau am Königssee Marktschellenberg beldelerinde sel meydana geldiği, B305 karayolunun bir bölümünün kapatıldığı, Scheffau beldesine ise ulaşılamadığı belirtilerek bölgede 65 kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 156'ya yükseldi.

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Saechsische Schweiz bölgesinde de şiddetli yağmur yağdığı, nehirlerin taştığı, everin bodrum katları ve caddeleri su bastığı kaydedildi.

"YÜZYILIN FELAKETİ"

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı ve Hıristiyan Birlik partilerinin federal başbakan adayı Armin Laschet, şiddetli sağanak yağış ve selleri, "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi. Laschet, felaketin yaşandığı kasaba ve köyleri yeniden inşa etmek için, bürokratik engellere takılmadan gerekli kaynağı aktarma sözü verdi.

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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