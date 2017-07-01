- Almanya'da Protestan kilisesine bağlı binada açılan İbni Rüşd-Goethe Camisi'ne tepkiler çığ gibi büyüyor

"İslam'la alakası yoktur. Kendilerine göre bir din uydurmuşlar"

"Bu fikirleri öne sürerek İslamiyet'i parçalamak istiyorlar"



BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de İslamiyet'i kendi sapık görüşlerine göre tahrif edip bir kilisede açılan sözde 'liberal cami'ye Müslümanlardan ve STK'lardan sert tepkiler geldi. Hiçbir dine uymayan hareketlerin yapıldığı, ahlaki ilkenin tanınmadığı, kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettikleri mekana burka ve peçe takanların haricinde herkes alınıyor. Türkiye doğumlu kadın hakları aktivisti ve avukat Seyran Ateş'in öncülüğünde kurulan sözde camiye Sunni, Şii, Alevi, ateist, LGBT, kadın-erkek herkesin girebildiği ve başörtüsü takma zorunluluğunun olmaması sapkınlıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

"İslam'la alakası yoktur. Kendilerine göre bir din uydurmuşlar"

Almanya'nın başkenti Berlin'in Moabit semtinde bulunan Evanjelik St. Johannis Protestan Kilisesi'ne bağlı bir binada feminist aktivist Seyran Ateş'in öncülüğünde açılan İbni Rüşd-Goethe Camisi'ne tepkiler çığ gibi büyüyor. İbn-i Rüşd-Goethe Camisi hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı İhsan Öner, İslam'ın Ortodoks veya liberal diye adlandırılamayacağını, İslam'ın temel esaslarının belli olduğunu belirterek "Kimse kendini herhangi bir ilahiyat bilgisi olmadan, ortaya çıkıp İslam adına bir şeyler yapamaz. Kurum olarak da, kişisel olarak da böylesi bir yaklaşımı ciddiye almamız mümkün değildir. İslam sosyal bir vakadır, insanın sosyal hayatını tanzim etmek için gelmiştir. Siz İslam'ı kendinize göre yorumlayarak karar veremezsiniz. Hiç kimse gelip ben böyle inanıyorum, fikir ve din özgürlüğü adına dinin sabitleri değiştirilemez. Böylesi bir oluşumu saçma görüyorum ve İslam'la alakası yoktur. Eğer liberalizm deniyorsa bu dinin adı liberalizmdir, İslam değildir. Kendilerine göre bir din uydurmuşlardır, İslami kuruluşların bu tür olayları ciddiye almayacağını düşünüyorum." dedi.

"Diyanet en doğru cevabı vermiştir"

Almanya Türk Federasyonu Köln Türk Ocağı din görevlisi Mehmet Budalı, son zamanlarda medyada konu ile ilgili tartışmalara tanık olduklarını söyleyerek "Diyanet en doğru cevabı vermiştir. Türk Federasyonu olarak diyanetin açıklamalarının arkasındayız. Bunun İslam'a ve özellikle kadınlara herhangi bir getirisi olmayan sadece gündem oluşturmayı amaçlayan bir şey. Dünyada o kadar problemler varken ve biz bunlara çözüm üretmemiz gerekirken, özellikle İslam alemi bu kadar sıkıntının içindeyken gündem üzerine gündem sadece bilgi kirliliği oluşturur başka bir şey değil." Diye konuştu.

"Bu fikirleri öne sürerek İslamiyet'i parçalamak istiyorlar"

Köln kentinde esnaflık yapan Musa Güccük, "Bu fikirleri öne sürerek İslamiyet'i parçalamak istiyorlar. Bizim camilerimiz var, bir cemaate katılmak isterlerse buyursunlar, gelsinler, katılsınlar. Bizim gittiğimiz camilerde, Kur'an kurslarında gördüğümüz kadınların camilerde ayrı bir bölümde kapalı olarak namaz kılar" ifadesini kullandı.