Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım
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Almanya, Berlin, Güncel

Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım

Yardım poşetlerinin dağıtılması Turan Özcan'ın açıklaması IGMG Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal'ın açıklaması Medine Camisi Başkanı Dursun Yaşat'ın açıklaması Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım Evlerinden çıkamayan yaşlılar, Medine...

19.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:34
Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım

Yardım poşetlerinin dağıtılması

Turan Özcan'ın açıklaması

IGMG Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal'ın açıklaması

Medine Camisi Başkanı Dursun Yaşat'ın açıklaması Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım

Evlerinden çıkamayan yaşlılar, Medine Camisi'ndeki gençlerden yardım talep ediyor

Gençler, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götürüyor

BERLİN (AA) – ERBİL BAŞAY - Almanya'da Müslüman gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara yardım ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Reinickendorf ilçesinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Medine Camisi Derneğinde görev yapan gençler bağışıklık sistemi zayıf olan veya 60 yaş üstündeki yaşlıların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Salgın kapsamında alınan tedbirlere uyarak virüsü kapmamak için evlerinden çıkmayan yaşlılar, Medine Camisi'ne elektronik posta veya telefonla ulaşarak gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları için yardım talep ediyor.

Gönüllü faaliyetlerde bulunan Müslüman gençler de siparişleri aldıktan sonra alışveriş yaparak bu talepleri yerine getiriyor.

IGMG Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden dolayı paniğe kapılmamak gerektiğini belirterek "Resmi mercilerin talimat ve tavsiyelerine uymakla beraber toplumsal hayatı sıfıra indirmek mümkün değil. Tedbirlere rağmen camia olarak sosyal hayatın kopmaması adına zayıflara el uzatmak için bu kampanyayı başlattık." dedi.

Evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlılara yardımda bulunulduğunu söyleyen Jurnal, bu kapsamda onların alışveriş ihtiyaçlarını giderdiklerini ve doktora gidemiyorlarsa doktora da götürdüklerini kaydetti.

Gönüllü gençlere teşekkür eden Jurnal, "Camilerin (koronavirüs salgını sebebiyle) kapandığı, cuma namazlarının kılınmadığı, sohbetlerin camilerde yapılmadığı bir dönemde çalışmalar bitmiyor. Toplumsal sorumluluğumuzu bu şekilde göstermiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jurnal, bu kampanyanın şimdilik Berlin'de Medine Camisi'nde başladığını ancak diğer şubelere de yansıyacağını vurguladı.

Gençlerin alışverişlerini evine götürdüğü 62 yaşındaki Turan Özcan, evden dışarıya çıkmaya çekindiğini belirterek "Gençlere telefon ettik. İhtiyaçlarımızı aldılar getirdiler. Allah razı olsun. Kendimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Medine Camisi Başkanı Dursun Yaşat da Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak koronavirüsten dolayı alınan tedbirlerden kaynaklanan ve toplumun geçtiği bu zorlu süreçte faydalı olmak istediklerini belirterek "Yaşlılarımız evlerinden çıkamıyorlar. Aalen kentinde bir cemiyetimiz bu çalışmayı yaptı. Biz de Berlin bölgesi olarak bu çalışmayı örnek alıp faydalı olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Yaşat, Hasene Yardım Derneği tarafından desteklenen bu faaliyetin ilgi gördüğünü belirterek "Gençlerimiz koşturuyorlar. Bu faaliyeti yaparken hijyen kurallarına da uyuyoruz. 7/24 bizi arayabilirler. Bizi aramalarından memnun oluruz." şeklinde konuştu.

Almanya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için sıkı önlemler alındı.

Okullar, kreşler, müzeler, kütüphaneler, sinemalar, barlar, eğlence yerleri kapatıldı. Süpermarketler ise faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililer, insanların birbirlerine temas etmemesini isterken, özellikle en riskli 60 yaş üstü grupta bulunanların kendilerine çok dikkat etmeleri, evde kalmaları, hatta torunlarıyla temasa geçmemeleri çağrısında bulundu.

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Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım

Kaynak: AA

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Almanya'da Müslüman gençlerden Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım

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