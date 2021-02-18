Almanya'da Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanları anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de meydana gelen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli için Berlin ve Frankfurt şehirlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Berlin'de Neukölln Belediyesi binasının önünde gerçekleşen etkinlikte Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve mumlar yakıldı.

Törene katılan Neukölln Belediye Başkanı Martin Hikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanau'da kökenleri Almanya'da olmayan ancak kendileri Alman olan insanların ırkçılar ve aşır sağcılar tarafından sözde yabancı oldukları gerekçesiyle öldürüldüklerini belirterek, "Ödürülenler Neuköllnlüler de olabilirdi. Bu demokrasimize ve hepimize yapılan bir saldırıydı. Bundan dolayı hepimiz dayanışma içinde burada birlikteyiz. Biz onların unutulmaması için burada onları anıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çoğulculuğun normal bir şey olduğu yönünde toplumda zihniyet değişikliğinin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Hikel, "Güvenlik birimlerimizin de kendilerini düzenli bir şekilde denetlemesi gerekiyor. Aşırı sağcı terörü de bu şekilde nitelendirmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Törende konuşma yapan "Rudow empört sich" derneğinden Claudia von Gelieu de aşırı sağla daha kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğinik, Almanya'da 2020'de silah ruhsatı bulunan aşırı sağcıların sayısının yüzde 35 arttığını ve 500'ün üzerinde şiddet yanlısı aşırı sağcının kayıplara karıştığını belirtti.

Birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin de katıldığı etkinlik kapsamında belediye binasının balkonuna üzerinde 19 Şubat 2020'de Hanau'da öldürülenlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı pankart asıldı.

Frankfurt kentinde de bir yıl önce ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü düzenlendi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve üzerinde "İsimlerini söyleyin" yazan dövizler taşındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde göstericiler, "Hanau münferit bir hadise değildi" ve polise yönelik "Hanau'da neredeydiniz?" şeklinde slogan attı.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay