- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi... - Haberler
Michael Müller, Almanya, Berlin, Güncel

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi...

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi tepki çekti Almanya'nın başkenti Berlin'de güneşli havanın etkisinin göstermesiyle halk, soluğu park ve bahçelerde aldı.

19.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:08

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor

Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi tepki çekti

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de güneşli havanın etkisinin göstermesiyle halk, soluğu park ve bahçelerde aldı. Eyalet Başbakanı Michael Müller, korona virüse karşı tedbirlerin uygulanmamasına tepki göstererek sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de birkaç gündür bahar havası yaşanmasıyla vatandaşlar parkları, bahçeleri, kanal ve su kenarlarına akın etti. Güneşi gören Berlinliler, hükümetin sokağa çıkmama tavsiyelerine aldırış etmeden güzel havaları çocukları ve arkadaşlarıyla açık havada değerlendiriyor. Bazı gençlerin de "Korona-Parti" adı altında bir araya gelerek mangal partileri vermesi ve piknik yapması ise bardağı taşıran son damla oldu. Söz konusu durumun korona virüsüne karşı başlatılan mücadeleyi sekteye uğratacağı ifade edilirken Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller harekete geçti. Müller, başkentlileri zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama, hijyen kurallarına uyma konusunda tekrar uyardı. Müller, tedbilere uyulmaması halinde alınan tedbirleri sertleştireceklerini, hatta sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini açıkladı.

"Korona-Parti"ye tepki

Berlinlileri sorumsuz ve düşüncesiz olmakla suçlayan Müller, "İnsanlar konunun ciddiyetini hala anlamadı. Birilerinin kuralları hiçe sayıp 'Korona-Parti' adı altında toplanmaları tahammül edilir gibi değil. Bu korkunç. Bazıları da hala ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapıp stoklama peşinde. Bu, o ürünlere gerçekten acil ihtiyacı olanların hakkını gasp etmektir" dedi.

"Sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz"

Müller ayrıca, "Yine diğer insanlarla araya yeteri kadar mesafe koyma kuralını çiğnemek de kabul edilir gibi değil. Bu durum böyle devam ederse bir sonraki aşamaya geçip sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz" dedi.

Berlin'de 1 günde korona virüsüne yakalananların sayısı yüzde 50 oranında artış gösterdi. Başkentte çok sayıda market, müşterilerin ihtiyaçlarından fazla alıp stoklama yapmalarının önüne geçmek ve olası tartışmaları engellemek için güvenlik görevlilerini işe aldı.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün benzer bir açıklama yaparak, kurallara uyulmaması durumunda Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti. Söder, "İnsanlar evde alma kuralına uymazsa, geriye opsiyon olarak sadece eyalet çapında bir sokağa çıkma yasağı getirmek kalır. Bunu herkes anlamalı" şeklinde konuştu.

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin 'Korona-Parti' adıyla bir araya gelmesi...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Haberler
Sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı Haberler
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı
Elazığ 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı Haberler
Elazığ 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
TRT dizilerine koronavirüs engeli! Setlere 2 hafta ara verildi Haberler
TRT dizilerine koronavirüs engeli! Setlere 2 hafta ara verildi
İtalya'dan vahim görüntüler! Cenazeler için ordu devreye girdi Haberler
İtalya'dan vahim görüntüler! Cenazeler için ordu devreye girdi
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Demet Akalın Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: - Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 22:11:00. #1.15#
title