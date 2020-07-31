Almanya'da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı
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Almanya'da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı

Almanya'da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldıİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln yakınlarında Brühl kentindeki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını futbol sahasında kıldı.

31.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:41

Almanya'da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln yakınlarında Brühl kentindeki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını futbol sahasında kıldı. Bayram namazına Brühl Belediye Başkanı Dieter Frietag de katıldı.

Almanya'daki müslümanlar Kurban Bayramı'nı koronavirüs (Covid-19) tedbirleriyle kıldı. Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı namazı, hijyen ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılındı. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen bayram vaazında bayramların, neşe ve sevinç günleri olduğunu, ruhun nefes almasına, kardeşler arasında yıkılan köprülerin yeniden onarılmasına, kapanan kapıların tekrar açılmasına, zayıflayan akrabalık ve komşuluk bağlarının güçlenmesine, yeryüzünde iyilik ve tebessüm katsayısının artmasına vesile olan muhteşem rahmet iklimi olduğunu söyledi.

NAMAZ ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇERLE KONTROL

Almanya'nın Köln yakınlarında Brühl kentindeki Müslümanlar Kurban Bayram namazını futbol sahasında kıldı. Futbol sahasına giren kişiler koronavirüs önlemi kapsamında kayıt altında tutuldu. Seccadelerini yanında getiren cemaat vücut ısılarının ölçülmesinin ardından namaz alanına alındı. Namazdan önce Avrupa Kuran Tilavet yarışması birincisi Abdül Kerim İleri Kuran -Kerim okudu. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkan yardımcısı Murat İleri şunları söyledi: 'Kurban mutluluk günü yakınlaşma günü. Kurbanın bizi Allah'a yaklaştırdığı gibi bugün de bütün inananlar olarak camilere koştuk, gördüğünüz gibi stadyumda bir araya gelerek müslüman kardeşlerimizle beraber bayram namazımızı eda edeceğiz. Böylelikle mutluluklarımızı artıracağız inşallah. Dileğimiz, umudumuz kurbanın barışa esenliğe kardeşliğe ve hoşgörüye vesile olmasıdır. Rabbim huzur içerisinde tekrar nice bayramlara kavuştursun inşallah' diye konuştu.

ALMAN BELEDİYE BAŞKANI DA BAYRAM NAMAZINA KATILDI

Brühl Belediye Başkanı Dieter Frietag bayram namazının kılındığı stadyuma gelerek namaz öncesi Müslümanların bayramını tebrik etti. Belediye başkanı kısa bir selamlama konuşması yaparak Müslümanlar'ın bayramını tebrik etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Dieter Freitag," Bu davet için çok sevindim memnun kaldım. Bayramlarımızı beraber kutlamamız vatandaşlarımızla bağlılığımızın bir göstergesidir. Tuhaf bir korona zamandayız. Burda futbol sahasındaki kutlama yerel yönetimin azınlık toplumuna karşı ne kadar esnek olduğumuzun bir göstergesidir. Tüm Müslüman vatandaşlarımıza barış dolu ve huzurlu bir bayram diliyorum, dayanışma ve birlikteliğimiz önemli olan farkımız? dedi.

Almanya'da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı

Kaynak: DHA

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