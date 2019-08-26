26.08.2019 10:12

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) ? GIDA sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Almanya'da faaliyet gösteren tedarik ve perakende firması IBIS temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Geleneksel ve hikayesi olan Türk ürünlerini Almanya'ya götürmek isteyen yetkililer, ikili görüşmeler sonrasında özellikle börek ve simitle ilgilendiklerini aktardı.

Almanya'nın perakende ve tedarik firması IBIS, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul'a geldi. Alım heyeti programı kapsamında, ithalatçı firma temsilcileri geleneksel Türk ürünlerini tedarik etmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Programın son gününde alım heyeti, üretim yerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

'GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ'

Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan La Lorriaine firmasının İş Geliştirme ve İhracat Müdürü Kuzey Sinnar, kuruvasan, ekmek, çörek, börek gibi geleneksel ve diğer ülkelerde popüler olan Türklerin sevdiği ürünleri ürettiklerini söyledi. 5 yıldır Manisa'da unlu mamuller alanında üretim yaptıklarını anlatan Sinnar, 'Program ihracat alanında yeni faaliyetlerine başlayan firmalar için çok önemli. Çünkü bize globalde etkili olan müşterilere ulaşma imkanı sağlıyor. Ayrıca güvenli bir ortamda kendimizden emin ticaret yapmamıza olanak oluşturuluyor. Alım heyetiyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Geleneksel Türk ürünlerine ilgileri var. Bu alanda da biz güçlüyüz o yüzden görüşme pozitifti. Orta Doğu ağırlık olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz' dedi.

SCHAFER: ÖZELLİKLE SİMİT VE BÖREKLE İLGİLENİYORUZ

Almanya'da unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren IBIS Firmasının CEO'su Joachım Walter Schafer ise, görüşmelerin güzel geçtiğini söyleyerek simit ve börekle ilgilendiklerini vurguladı. Schafer, 'Kafamızda çeşitli ürünler belirledik. Şirket olarak, Türkiye'ye tatil için gelen Almanların, burada gördüğü Türk ürünlerini Almanya'da onlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türk üreticilerin sunumlarında alıp götürebileceğimiz ürünler olmasına dikkat ettik. Ürünlerin fiyatlarına da baktık' diye konuştu.

Alacakları ürünlerin tanınır olmasına önem verdiklerini belirten Schafer, 'Simit ve börekle özellikle ilgileniyoruz. Çünkü hem Türkiye'deki üretim hacmi çok fazla hem de Almanya'da da büyük bir üretim yapmak istiyoruz, 82 milyon insan var. O yüzden üreteceğimiz ve alacağımız ürünlerin tanınır olmasına önem gösteriyoruz. Yarın üretimi yerinde göreceğiz. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Ürünlerin nasıl ve nerede üretildiğini bilmek iyi olacak' ifadelerini kullandı.

'ÜRÜNLERİMİZİ BEĞENDİLER'

Ceyda Gıda firmasından Halit Ceylan da, 'Program istediğimiz gibi gidiyor çok faydasını görüyoruz. Hikayesi ve geçmişle bağı olan Türk ürünlerini Almanya'daki marketlerinde bulundurmak istiyorlar. Görüşmeleri yaptık, bu bir süreç tekrar bir araya geleceğiz. Her iki tarafta isteklerini belirtti, görüşme iyi geçti' dedi.

20 yıldır unlu mamuller ürettiklerini aktaran Ceylan, 'Geleneksel, Türk damak tadına hitap eden unlu mamuller üzerine çalışıyoruz. Tarhana, mantı, erişte, kurabiye ve börek çeşitleri üretiyoruz. Almanlar ürünlerimizle yeni tanışıyor ve memnun kalıyorlar. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya ile çalışıyoruz. Bunun dışında Kıbrıs, ABD ve Avustralya'ya da ihracat yapıyoruz. Üretim aşamasında ürünlere herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimizi beğeniyorlar çünkü hemen oldubittiye getirmiyoruz. Uzun bir araştırma ve çalışma sonucunda ürünleri üretip, yurt dışına sunuyoruz. 12 yıldır ihracat yapıyoruz, ürettiklerimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Bu rakam yüzde 60'lara çıkarmak gibi bir çabamız var' diye konuştu.

Kaynak: DHA