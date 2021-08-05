Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor
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Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'yle ilgili tedirgin eden haberi Almanlar verdi. Alman meteorologlar, önümüzdeki hafta başından itibaren Türkiye'de hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıkabileceğini ve yüksek sıcaklıkların orman yangınlarında etkili olduğu uyarısı yaptı.

Türkiye, günlerdir ülkenin en önemli turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan zarar görürken, söndürme çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Bir yandan da sıcaklıkların ne zaman düşeceği ve yağmurların ne zaman geleceği merak ediliyordu. Alman meteorologlardan, hava sıcaklıklarıyla ilgili istenmeyen bir haber geldi.

SICAKLIKLARIN NEDENİ JET AKIMI

Q.met meteoroloji servisinden meteorolog Dominik Jung, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, bugünlerde tarihsel olarak en uzun sıcak hava dalgasının yaşandığını belirterek, "Hafif rüzgar olsa bile bu denizden değil, karadan esiyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek. Hafta sonu biraz rahatlayacak ama önümüzdeki hafta başından itibaren yeniden 45 ila 50 derecelere kadar çıkacak" açıklaması yaptı. Bu sıcaklıkların nedeninin 'Jetstream' denilen jet akımı olduğu aktarıldı.

"ISI YOĞUNLUĞU TÜRKİYE ÜZERİNDE BİRİKTİ"

Isı yoğunluğunun Türkiye üzerinde biriktiğini kaydeden Jung, "Bu akım, Avrupa'nın üzerinde bir duvar gibi. Güneydoğu Avrupa'daki sıcak hava kütlelerini kuzeybatıdaki soğuk hava kütlelerinden ayırır. Zar zor hareket ediyor. İşte bu yüzden ısı kubbesi Türkiye ve Yunanistan üzerinde birikti. Orada hapsoldu ve artmaya devam edebilir" dedi.

YANGINLARI TETİKLEYEBİLİR

Bu aşırı sıcaklıkların orman yangınlarını tetikleyebileceği belirtilirken, aşırı sıcakların özellikle denize bakan vadilerde hüküm sürebileceği vurgulandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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