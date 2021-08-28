Alman gelin, eşinin amcasının kızına karaciğerini bağışladı

Alman gelin, eşinin amcasının kızına karaciğerini bağışladı Karaçiğer yetmezliği olan Emine Bozdemir'e karaciğeri uyumlu olan Alman Gelin yardıma koştu.

Alman gelin, eşinin amcasının kızına karaciğerini bağışladı

İSTANBUL - Karaçiğer yetmezliği olan Emine Bozdemir'e karaciğeri uyumlu olan Alman Gelin yardıma koştu. Almanya'nın Siegburg şehrinde yaşayan Andschane Demmer yazın tatile geldiği Gebze'de yengesinin karaciğer yetmezliğini öğrenince harekete geçti. Test yaptırarak bağış için uyumlu olduğunu öğrenen Demmer, eşinin kuzeni Emine Bozdemir'e karaciğerini verdi.

Aşırı kiloya bağlı olarak karaciğer yağlanması ve bunun sonucunda karaciğer yetmezliği görülen 48 yaşındaki Emine Bozdemir, 3 yıldır kendisine karaciğer bağışında bulunacak bir donör bekliyordu. Beklemekten ümidini yitiren ve hayata küsmeye başlayan Bozdemir, amcasının oğlu olan Mehmet Ayar'ın Alman eşi Andschanna Demmer'ın karaciğerini bağışlamasıyla yeniden hayata tutundu.

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan Emine Bozdemir, hastalığı nedeniyle çalıştığı iş yerinden malulen emekli oldu. Tedavisi için pek çok şehir ve hastane dolaşan Bozdemir, karaciğer nakli ailesindeki kimseyle uyuşmayınca organ nakil sırasına girerek beklemeye başladı. Kuzeni Mehmet Ayar'ın eşi olan Andschanna Demmer, Emine Bozdemir'e, "Ben hissediyorum, karaciğerim seninkiyle uyumlu, ben sana vereceğim" diyerek gerekli tetkikleri başlattı. Yapılan tetkiklerin ardından Alman gelinin karaciğeri uyumlu çıkınca gerekli operasyon işlem başlatıldı.

"2 hastamız da gayet iyi ve çok mutlu"

Bahçelievler'de özel bir hastanede ameliyata alınan Emine Bozdemir ve Alman gelin Demmer başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "Emine Hanım 48 yaşında, bize geldiği zaman son dönem karaciğer yetmezliği söz konusuydu. Yani sirozun son evresiydi. Siroza neden olan birçok neden var ama Emine Hanım'da neden aşırı kiloya bağlı karaciğer yağlanması sonucu karaciğer yetmezliği. Son dönemlerde özellikle de obeziteye bağlı Nash (non alkolik yağlı karaciğer hastalığı) hastalığı çok yaygın görülmeye başladı hem ülkemizde hem batılı ülkelerde ve giderek karaciğer nakli yaptığımız hasta sayısı arttı. Türkiye'de zaten az olan kadavra organ bağışı nedeniyle hasta bu şekilde yaşayamazdı. Almanya'da yaşayan uzaktan da akrabası olan ama orijinalde armağan olan biri organını bağışlamak istediğini söyledi ve kabul ettik, tetkiklerini yaptık; uygun çıktı. Emine Hanım'a yapacağımız karaciğer nakli biraz komplike bir durumdu. Kiloluydu 110 kilo civarındaydı. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrası dönemde bir sorun yaşamadık, şimdi gayet ikisi de çok mutlular" şeklinde konuştu.

Sözlerine nakil verme sürecindeki yasal prosedürleri açıklayarak devam eden Dr. Yalçın, "Bizdeki yönetmelikler kanunlar oldukça iyi ve sıkı. Organ nakli her zaman suistimale açık bir konu olmuştur. Özellikle dördüncü dereceden sonraki akrabalıktaki nakil, etik kurulun kararıyla belli oluyor. Burada da tabii dördüncü derecenin ötesinde bir akrabalık var. Yabancı bir ülke vatandaşı. Ama değerlendirme sonucunda etik kurul olumlu bir karar verdi" dedi.

"Hayata yeniden geldim"

Alman gelinleri Andschanna Demmer'e hep dua edeceğini belirten Emine Bozdemir, "3 yıldır bu hastalıkla savaş veriyorum. Kadavra bekliyorum, çıkmıyor. Herkese yalvarıyorum, akrabalarımın hepsinin ki de uyumsuz. Bir amcamın oğlu vardı o da 57 yaşında olduğu için yeterli gelmediği için olmadı. Kızım var 17 yaşında küçük olduğu için o da olmadı. Eşimin, oğlumun uymadı ama Andschanna sağ olsun, 'Ben sana vereceğim sen merak etme, benim kan grubum aynı, bakarız' dedi. Tatile geldi, bütün tahlillerimizi yaptırdık burada tekrar. Uyumlu geldi ve ben doktordan haberi ilk aldığımda ağlamaya başladım. Mutluluktan konuşamadım. Sabırsızlıkla bekledim bugünü. Hayata yeniden geldim. Hayatımıza giren harika bir insan. Benim hayatımı bana ve çocuklarıma bağışlayan bir insan" açıklamasında bulundu.

"Allah'ın yazdığı bir şey"

"Çalıştığım için Eylül'de izin alıp gelecektim ancak acil nakil olması gerektiği için işimden ücretsiz izin alarak geldim" diyen Andschanna, "Eşimle 94 yılından beri evliyiz ve Almanya'da yaşıyoruz. Her sene Türkiye'ye geliyorum ve o zamandan beri tanıyorum. Hastalandığını öğrendim. Nasıl yardımcı olabileceğimi sordum ve kan grubuma falan baktırdım ve kendimi sorgulamaya başladım yapabilir miyim? Diyerek karar aldım. Eşim olmasa Emine'yi tanımayacaktım ve Allah'ın yazdığı bir şey olarak düşünüyorum" dedi.

Çok büyük bir ameliyat ve internetten araştırdım

Karaciğer Naklinin büyük bir ameliyat olduğunu dile getiren Andschanne Demmer, " Çok büyük bir ameliyat ve internetten araştırdım. Avrupa'nın yüksek kaliteli hastanesini araştırdım ve bu hastaneyi seçtik. Narkoz riski var ve ameliyat riski de var. Herhangi bir problem olmadan hayatıma devam edebileceğimi düşünüyorum. Karaciğer %90'a kadar yenilenebiliyor" dedi.

"Tamamen senin kararın"

Eşim ve çocuklarıyla konuştuğunu kaydeden Andschanna, "Tamamen senin kararın dediler iyilik yapmış olacağım ve herkesin başına gelebilir. Ablam hemşire ve risklerden dolayı biraz korkuyor. Normal bir ameliyat olduğunu düşünmüyorum riski var. Ama herkesin başına gelebilir insanları bağış yapmaya davet ediyorum. Eşimin çocuklarımın ablamın başına gelebilir." Diyerek herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek