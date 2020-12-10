Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüsün etkisini azaltmak için gargara yapılması önerisine destek verdi. Konuyla ilgili bilimsel bir araştırma ve sonucun olmadığını kabul eden Spahn, "Tuzlu gargarayla yapılan ağız çalkalama, ağız ve boğaz bölgesindeki viral yükü azaltır" dedi.

Türkiye'de Prof. Dr. Canan Karatay'ın, virüsün etkisini azaltmak için gargara yapılması önerisine bazı kesimlerden sert tepkiler yükselirken, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn "Gargara yapın" dedi. Alman basını da Spahn'ın sözlerini, "Gargara, koronanın yayılmasını önlüyor" diye manşetlerine taşıdı.

Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan Bakan Spahn, koronavirüsün yayılmasının gargara sayesinde azalacağından umutlu olduğunu vurguladı.

VİRAL YÜKÜ AZALTIYOR

Spahn, "Tamam bilimsel bir araştırma ve sonuç yok. Ama ağzı temizlemek için alkolde ya da sofra tuzunda çözülmüş uçucu yağlarla, tuzlu gargarayla yapılan ağız çalkalama, ağız ve boğaz bölgesindeki viral yükü azaltır" dedi.

Bakan, ne tür bir gargara yapılması gerektiği ya da bir formül belirtmedi ve herkesin kendi yöntemini uygulaması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de, düzenli olarak gargara yaptığını ve "kesinlikle canının yanmadığını" söyleyen Spahn'ın bu tezleri, sofra tuzuyla yapılan gargaranın, özellikle aile içinde virüsü oldukça azalttığı yönündeki sağlıkçıların görüşlerine dayanıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

İSPANYOL GRİBİNE KARŞI KULLANILDI

İyot çözeltileri veya etanol içinde çözülmüş uçucu yağlar içeren gargaraların etkili olduğu belirtiliyor. Salin solüsyonlarıyla gargara yapmak 1918'de İspanyol gribiyle mücadelede zaten kullanılmıştı ve Japonya'da da pandeminin başlangıcından beri vatandaşlar gargara yapmaya teşvik edilmişti.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.