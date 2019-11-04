04.11.2019 16:43

Alkollü araç kullanıp 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan şahıs hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 21 Temmuz günü alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sezer görülen ilk duruşmadaki ifadesinde hızının yüksek olmadığını savunurken, kazada yaralananlar aracın sürat ile üstlerine geldiğini söyledi.

Küçükçekmece'de D100 Karayolu'nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer hakim karşısına çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

"Aracımın hakimiyetini kaybettim"

Duruşmada savunma yapan sanık Sezer, olay günü arkadaşının doğum gününde olduğunu ve 2 kadeh alkol aldığını söyleyerek "Daha sonra arkadaşım Erhan Gündoğdu ile yola çıktık. Beşyol mevkiinde sol tarafımdan bir araç geldiğini gördüm. Araç beni sıkıştırdı. Bu şekilde yan yola girdik. Önümde bir araç vardı ve hızını birden kesti. Ben çarpmamak için sağa kırdım bu şekilde biraz daha gittikten sonra araç tekrar yavaşladı. Ben de kurtaramadım vurdum. Sonra aracımın hakimiyetini kaybettim ve aracım geri dönmeye başladı. Hızım çok yüksek değildi" dedi. Savunmasında aracının durakta bekleyen insanlara çarptığını söyleyen sanık Sezer, inip yardımcı olmak istediğini ve ambulans çağırdığını da aktardı.

"Alkış mı tutacaklardı"

Savunması esnasında kazanın ardından çevredeki vatandaşların etrafına toplandığını ve 'kazayı yapan aracın şoförü kim' diye sorduğunu söyleyen sanığa, mahkeme başkanı 'alkış mı tutacaklardı' dedi.

Sanığın ardından söz verilen maktul Begüm'ün annesi ve babası Melek ile Haluk Kartal, olayda kızlarının vefat ettiğini söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını beyan ettiler.

"Araç çok yüksek bir hızla üzerimize doğru gelerek bize çarptı"

Olay günü ailesi ile birlikte otobüs durağında bulunduğunu söyleyen müşteki Selahattin Çalışıcı ise, "Bomba sesine benzer bir ses duydum çarpma sesiydi. Sesin olduğu yöne bakmam ile aracın bize çarpması bir anda oldu. Araç çok yüksek bir hızla üzerimize doğru gelerek bize çarptı. Trafik gayet rahattı ancak sanık çok hızlıydı. 7 yaşındaki oğlumun bacağı kırıldı halen alçıda" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ise, kazanın ardından Taner Ark isimli şahsın yanlarına geldiğini ve kazayı kendisinin yaptığını söylediğini aktardı. Polisler Taner Ark'ın olay nedeniyle yaralılar olduğunu öğrenmesi üzerine kazayı yapanın Fatih Sezer olduğunu söylediğini de açıkladı. Tanık olarak dinlenen Taner Ark ise kazayı yapan tutuklu sanık Fatih Sezer ile arkadaş olduğunu söyleyerek suçu üstlenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Kaza anında araçta bulunan sanığın arkadaşı Erhan Gündoğdu ise, önlerinde giden aracın bir anda durduğunu, kazanın bu nedenle kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay yerinde keşif yapılmasına ve emniyetten olay anına ilişkin mobese görüntülerinin istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Begüm'ün organları 4 kişiyi yaşama tutundurdu

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan müşteki baba Haluk Kartal kazanın ardından hayatını kaybeden kızı Begüm'ün organlarının bağışlandığını söyleyerek "Buradan çok şükür ki birileri hayata tutundu. Davanın 4 Kasım tarihine denk gelmesini çok istiyorduk. Çünkü 3-9 Kasım haftası Organ Bağış'ı Haftası. Bir farkındalık yarata bildiysek ve bir iyilik doğura bildiysek ne mutlu bize" dedi.

Maktül'ün annesi Melek Kartal ise, kızının bağışlanan organları ile 4 kişide yaşadığını söyleyerek adaletin herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

Müşteki avukatı Cihan Çiçek, duruşmada sanığın daha önceden uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğunun ortaya çıktığını belirterek "Cumhurbaşkanımızın 'uyuşturucu bir terördür' diye bir ifadesi vardı. Bu ifadenin ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkıyor. İnşallah bu dava sonucunda da insanlar alkol ve uyuşturucu etkisiyle yollara çıkmazlar" şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in D100 Karayolu'nda seyir halinde bulunduğu esnada Beşyol mevkiinde bulunan yan yola saptığı ve burada bir araca çarptığı açıklanmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın geri geri gittiği ve metrobüs köprüsünün yanında bulunan durakta bekleyen kişilere çarptığının anlatıldığı iddianamede 1 kişinin vefat ettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. İddianamede şüpheli Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğu aktarılarak 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: İHA