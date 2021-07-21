Alişan kimdir? Alişan kaç yaşında? Alişan nereli?

Dün gece kardeşi Selcuk Tektaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Alişan kimdir? Alişan kaç yaşında? Alişan nereli? Alişan instagram!

ALİŞAN KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan (d. 19 Haziran 1976; Beyoğlu, İstanbul), Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncudur. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. Çok istemesine rağmen Latin Dansları Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor. İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. Serkan Burak olan adını değiştirerek sahne adı Alişan'ı resmiyette de adına ekletti ve Alişan Serkan adını aldı. 2000'de Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi. 2013 sonbahar döneminde bir dönem küs kalıp sonra barıştığı Çağla Şıkel ile Her Şey Dahil adında sabah programını sunmaya başlamıştır. 2014 yılının ortalarından beri sanatçı Emrah ile albüm çalışmaları yaptıktan sonra 20 Kasım 2014 tarihinde 'İhtiyacı Var' adlı albümünü yine Poll-Production etiketiyle çıkartmıştır. 2 yıl aradan sonra 2005 yılında çalıştığı Avrupa Müzik ile yeniden anlaşan şarkıcı, 3 Haziran 2016 tarihinde "Ölümsüz Aşklar" adında yeni bir single çıkarmıştır. Şarkının klibinde Çağla Şıkel eşlik etmiştir. 2016 yılından beri 360TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Herşey Dahil programını sundu. 2020 yılından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını Demet Akalın ile birlikte sunmaktadır.

ALİŞAN ŞARKILARI

Derdo - Elazığ'ın Güzelleri (Serkan Burak olarak) - 1991 (Minerva Müzik)

Delimisin Ne? (Serkan Burak olarak) - 1994 (Umut Plak)

Aşık Oldum - 1996 (Kral Müzik)

Sana Bir Şey Olmasın - 1997 (Prestij Müzik)

Var Ya - 1999 (Prestij Müzik)

Kara Çadır - 2000 (Umut Plak)

Alişan - 2001 (Prestij Müzik)

Söz Mü? - 2002 (Popüler Müzik)

Keje - 2003 (Prestij Müzik)

Kalbim Ellerinde - 2004 (Akbaş Müzik)

Olay Bitmiştir - 2005 (Avrupa Müzik)

Ve Kimselere Güvenmiyorum - 2007 (Erol Köse Production)

Senfonik Çağdaş İlahiler - 2007 (Erol Köse Production)

Sevgilerimle - 2008 (Seyhan Müzik)

10 - 2011 (Kaya Müzik)

Melekler İmza Topluyor - 2011 (Kaya Müzik)

Seni Biraz Fazla Sevdim - 2013 (Poll Production)

İhtiyacı Var - 2014 (Poll Production)

Single'ları

Ölümsüz Aşklar - 2016 (Avrupa Müzik)

Uslu Dururum - 2017 (Avrupa Müzik)

Zor Sensiz - 2017 (Avrupa Müzik)

Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte) - 2018 (Poll Production)

Biliyorum Dönmeyecek - 2018 (Avrupa Müzik)

İlahi Adalet - 2018 (Avrupa Müzik)

Yağmurlar (Furkan Özsan ile birlikte) - 2019 (Avrupa Müzik)

Filmografisi

Aynalı Tahir (Aynalı Tahir) (TV Dizisi) (Star TV) - 1998-1999

Kurt Kapanı (Falçata Kemal) (TV Dizisi) (TGRT) - 2000

Aşkına Eşkıya (Berşan) (TV Dizisi) (TGRT, Show TV) - 2001-2002

Papatya ile Karabiber (Karabiber) (TV Filmi) - 2004 (2002'de yapılmasına karşın 2 yıl sonra gösterildi)

Cennet Mahallesi (Ferhat) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004-2007

Gonca Karanfil (Karanfil Kemal) (TV Dizisi) (ATV) - 2008

Mert İle Gert (Konuk Oyuncu-Kendisi) (TV Dizisi) (TRT 1) - 2008

İbret-i Ailem (Konuk Oyuncu-Kendisi) (TV Dizisi) (Star TV) - 2012

Güldür Güldür (Konuk Oyuncu-Kendisi) (Show TV) - 2014

Dostlar Mahallesi (Metin) (TV Dizisi) (Kanal D) - 2017

Programları

Alişan'lı Gece (TGRT) (2003-2004)

Mavi Ay (ATV) (Asuman Krause ile birlikte sundu) (2006)

Daha Ne Olsun (FOX) (Demet Akalın ile birlikte sundu) (2007)

İlle de Roman Olsun (Show TV) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2008-2009)

Herşey Dahil (Show TV) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2009)

Tabu (FOX) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2011)

Ayşe&Alişan (Star TV) (Ayşe Özyılmazel ile birlikte sundu) (2012)

Alişan&Sevcan (Star TV) (Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Sevcan Orhan ile sundu) (2012-2013)

Herşey Dahil (Show TV) (2013 sonbaharında Çağla Şıkel ile birlikte sundu) (2013-2015)

Herşey Dahil (360 (TV kanalı) (2016-2017) (Çağla Şıkel ile birlikte sundu)

Ailecek Şanslıyız (TV8) (2019-2020)

Demet ve Alişan'la Sabah Sabah (Star TV)