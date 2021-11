Ali Saydam kimdir? Ali Saydam hayatı ve biyografisi! Ali Saydam kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Saydam merak konusu oldu. İşte Ali Saydam hakkında merak edilen Ali Saydam kimdir, Ali Saydam hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ SAYDAM KİMDİR?

İlk kitabı Algılama Yönetimi'ni, "bireysel ikballerini yaşamak yerine, memleket sevgisiyle dolu bir ruhla vatan hizmetine koşan 'idealler kuşağı'na" ithaf eden Ali Saydam 1946 yılında Ankara'da doğdu. İdealler kuşağından bir babanın ve annenin üçüncü evladı olarak dünyaya gelen Saydam, 1965 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İletişimin milli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini 2005 yılında söz konusu kitabında savunan Saydam, iletişimin özünde dayanması gereken kavramın yani "ortak ruhi şekillenme"nin tohumlarını da zihninde bu yıllarda yeşertti.

Babasının Milli Eğitim Müsteşarlığı'ndaki görevi gereği ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşınan Ali Saydam babasının da isteği ile 1965-1974 yılları arasında Bern Üniversitesi'nde kimya okudu. Bu yıllar Saydam'ın ideolojilerle tanıştığı zamanlardı. Entelektüel birikimi ile ilmek ilmek işlediği ve iletişimin de olmazsa olmazı olarak tanımladığı "dünya görüşü"nün temelleri bu yıllarda atıldı.

1978 yılında Türkiye'ye döndüğünde ilk işi çevirmenlikti. Milliyet gazetesinde magazin bölümünde 32 yaşında işe başladı. Daha sonra Hey dergisinde muhabir oldu. 1982 yılına kadar yayıncılık hayatının sihirli mürekkebinin tadını bir kere almış bir gazeteci olarak işin yönetim tarafında yer aldı.

Türk halkının "ortak ruhi şekillenmesi"ne uygun bir dergi yapma hayali hep var olsa ve bunu tamamen gerçekleştiremese de, pek çok derginin yayınlanmasında katkıda bulunan Saydam, 1982-1986 yılları arasında Karacan Yayınları'nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1986-1988 yılları arasında Sabah Gazetesi Dergi Grubu Genel Müdürü, 1988 yılında Güneş Yayınları'nın kurucu ortağı ve Genel Müdürü olarak çalışma hayatını sürdürdü. Bu görevi 1990 yılına kadar yürüttü.

Çocukluğundan itibaren aldığı eğitim, gazetecilik tecrübesi ve dünya görüşü ile uygun bir zemin oluştuğunda, 1990 yılında bugün halen Onursal Başkanlığını yaptığı Bersay'ı kurdu. İlk yıllarda kurumlara yayıncılık hizmeti vermek üzere kurulan Bersay, daha sonra halkla ilişkiler, tasarım stüdyosu ve nihayetinde kurumsal süreçlerle birlikte "stratejik ve sürdürülebilirlik" anlayışıyla yürütülmesi gereken iletişim danışmanlığına dönüşen bir gelişim sergiledi.

Gerek gazetecilik gerekse iletişim danışmanlığı yıllarında pek çok kişiye el veren, yetiştiren, sektöre kazandıran Saydam, "öğretmenlik" sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans sınıflarına 10 yıl süresince ders veren Saydam, halen üniversitelerde verdiği eğitimlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi konusundaki bilgilerini gençlere aktarmaktadır. Bir çok üniversitenin yanı sıra Bersay çatısı altında kurulan ve ilk özel iletişim enstitüsü olan Bersay İletişim Enstitüsü bünyesinde 30'u aşkın yüksek lisans ve doktora tez bursunun verilmesine ön ayak olmuştur.

İlk göz ağrısı gazeteciliği bir süre aradan sonra 2002 yılında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı ile devam ettiren Saydam, 4 yılın ardından Akşam gazetesine geçti.2006-2012 yılları arasında Akşam gazetesi'nde köşe yazılarını sürdüren Saydam, 11 Eylül 2012'den itibaren Yeni Şafak Gazetesi'nde ve 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana Marketing Türkiye Dergisi'nde yazılarına devam etmektedir. Aynı zamanda, Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in dergisi "TİM Report"a ve Yeni Şafak Grubu'nun ekonomi dergisi "Derin Ekonomi"ye de köşe yazıları yazmaktadır.

Ali Saydam aynı zamanda TRT ile başlayan Ondan Sonra, Cumhuriyete Kanat Gerenler, Ne Var Ne Yok gibi programlarının fikir ve uygulama babası olmasının yanı sıra pek çok televizyon kanalında da programlar yapmıştır.

İş ve iletişim dünyasına kazandırdığı kavramlar ve kitaplarının başlıkları çerçevesinde iş dünyasına, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına konferanslar veren Saydam; 2005 yılında "Algılama Yönetimi" adlı kitabını yayınlamıştır. 2010 yılında "Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?", 2011 yılında "Vazgeçmek Özgürlüktür", 2012 yılında "İktidar Yalnızlıktır" adlı kitapları yayınlanmış; 2013 yılında da "Algılama Yönetimi" adlı kitabı, "Perception Management" adıyla İngilizce ve Almanca'ya, diğer kitabı ise "How to lose wives and clients" adıyla İngilizceye kazandırılmıştır.

2013 yılında yeniden yayınlandığında önsözünü iletişim alanında uluslararası düzeyde en çok atıf alan ve en itibarlı kabul edilen iletişim profesörlerinden James Grunig'in kaleme aldığı Algılama Yönetimi kitabında Saydam, iletişimin özünün asla evrensel olmayıp, tersine insanın "kayıtları" ile ilgili olduğunu ve en derin boyutuyla "yerli ve milli" denebilecek bir özellik taşıması gerektiğini savunmuştur. "İletişimin sadece "akıl" ile değil, "gönül penceresi"nden de bakılarak yönetilmesinin önemini vurgulayan Saydam, söz konusu kitabını İngilizce ve Almanca dilinde de yayınlatarak bu tezi ile dünyaya da bir pencere açmıştır.

"Eş ve Müşteri Nasıl Yönetilir?" adlı kitabında 30 yılı aşkın meslek hayatında ve özel hayatında yaşadıklarından "kıssa"lar çıkaran Saydam, müşteri yönetimi ile ilgili iş yapan herkese 10 maddelik ipuçları vermektedir… Müşteri ve eş ile ilişkide aslolan kaleyi içten fethetmektir. Bu aynı zamanda bir o kadar da zordur. Çünkü tatmini en üstte tutmak sürekli "çaba" gerektirir. Kaybetmenin maliyeti de yüksektir.

İletişimde değişimin, dönüşümün ya da en basit anlatımla hedef kitlede davranış değişikliğinin, sert konulardan (hard issues) ziyade yumuşak konularla (soft issues) oluşturulabileceğini öne süregelen Ali Saydam, "Vazgeçmek Özgürlüktür" kitabında da "nelerden vazgeçebileceğini" bilmenin önemini vurgulanmaktadır.

Her alanda olduğu gibi iletişim mesleğinde de eksikliğin 'derinlik' olduğuna inanan Ali Saydam, derinliğin de iktidarın da yalnızlık sayesinde kazanıldığının altını çizdiği kitabı "İktidar Yalnızlıktır" kitabında, iktidarın sürdürülmesinin ise derinlikli bir dünya görüşü ile olabileceğinden söz etmektedir.

Ali Saydam, 40 yıllık meslek hayatı boyunca bilgi ve tecrübesini süzerek, gerek kitapları, gerek yazıları, gerek konferansları vesilesiyle iş ve iletişim dünyasına pek çok kavramı da armağan etmiştir:

İletişimde 3C Yaklaşımı diğer deyişle Creativity (Yaratıcılık), Consistency (Tutarlılık), Continuity (Süreklilik); iletişimin olmazsa olmazı olan 3İ Kuralı yani İstişare, İkna, İttifak; en değerli paydaş olan çalışanı "kaynak" değil "kıymet" olarak adlandırmak; iletişimi "Performans, Sadakat, Motivasyon"yerine "Entelektüel Katma Değer, Katılım-Kararlılık ve Etkililik" temelinde yönetim ve daha pek çokları gibi.

8 Ekim 1978 yılında başladığı ve bugün, 8 Ekim 2018'de tam 40 yıldır Türkiye iletişim dünyasının başına kendi deyimiyle sürekli "icat çıkaran" Ali Saydam'a İstanbul Üniversitesi tarafından "İletişime Adanmış 40 Yıl Beratı" kendisine takdim edilmiştir.