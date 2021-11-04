Alfredo Lindley: İngiltere tarihinin en büyük hırsızlıklarından biriyle suçlanıp Avrupa çapında aranan şüpheli

BBC'nin edindiği bilgiye göre İngiliz polisi, İngiltere'nin tarihindeki en büyük soygunlardan birini gerçekleştirmekle suçlanan bir kişinin peşinde.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da olduğuna inanılan şüpheli Alfredo Lindley'nin Aralık 2019'da üç ünlünün lüks evlerinde bir dizi hırsızlığa öncülük ettiği öne sürülüyor.

Alfredo Lindley, Formula 1'in eski CEO'su Bernard Ecclestone'ın kızı Tamara Ecclestone'un evinden 25 milyon sterlin değerinde eşya ve nakit paranın çalınmasıyla da ilişkilendiriliyor.

Lindley ayrıca İtalyan yetkililer tarafından, Crystal Palace Menajeri Patrick Vieira'nın evini 2009'da soymakla da suçlanıyor.

BBC'nin edindiği mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki Peru vatandaşının İtalya'da birden fazla kimlikle 1995 yılına dayanan dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıka kaydı bulunuyor.

Belgeler Lindley'nin, son 10 yılda Daniel Vukoviç, Ljubomir Romanov ve Ljubomir Radosavlejic dahil en az 19 takma ad kullandığını gösteriyor.

Lindley, Ljubomir Romanov adı altında 27 Ağustos'ta İngiltere'ye iadesi görüşülmek üzere Belgrad'da yargıç karşısına çıktı.

Dava, Sırbistan'ın organize suç konusunda uzmanlaşmış dairesi tarafından açıldı. Fakat İngiltere'ye iade talebi Sırp makamları tarafından reddedildi.

Lindley, Belgrad'ın merkezinde bir inşaat şirketinin ortağı olarak görülüyor. Sırbistan'ın kendisine verdiği kimliğe göre ev adresi Belgrad'a bağlı Obrenovac kasabasında görünüyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektifler, Lindley'nin "Aralık 2019'da Londra'da Kensington ve Chelsea'de işlenen bir dizi hırsızlıkla ilgili olarak sorgulanmak üzere arandığını" söyledi.

1-13 Aralık 2019 tarihlerinde Tamara Ecclestone, Frank Lampard ve Leicester City'nin eski sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Londra'nın batısındaki evlerinden tahminen 26 milyon sterlin değerinde eşya ve para çalındı.

Sadece Ecclestone'un dünyanın en pahalı caddelerinden birinde olan malikanesindeki hırsızlığın, İngiltere'nin tarihindeki en büyük ev soygunu olduğuna inanılıyor.

Çalınan mücevherlerin ve saatlerin çoğu bulunamadı.

Bu yılın başlarında, dört Romanya vatandaşı iki ay süren bir davanın ardından soygun yapmak için komplo kurmaktan aklandı.

İtalyan vatandaşları, 24 yaşındaki Jugoslav Jovanoviç, 44 yaşındaki Alessandro Donati ve 45 yaşındaki Alessandro Maltese, İtalya'dan İngiltere'ye iade edildi ve soygunlardaki rollerini kabul ettiler.

15 Kasım'da Isleworth Kraliyet Mahkemesi'nde cezaları açıklanacak.

Konuyla ilgili bir davada paylaşılan bilgilere göre, 30 Kasım 2019'da Lindley, Daniel Vukoviç adı altında Jovanovic ile birlikte Stockholm'den Londra'ya uçtu.

İkili, Londra'nın güneydoğusundaki Orpington'da bir otele yerleşti.

Ertesi gün Jovanoviç, Chelsea'nin eski oyuncusu Frank Lampard ve eşi Christine'in Batı Londra'daki evini, çift dışarıdayken soydu.

Beyaz altın Patek Philippe kol düğmeleri, bir Cartier cep saati, iki pembe altın kadın saati ve bir Mia Lia altın kolye dahil olmak üzere değerleri 50 bin sterlinden fazla olan eşya çalındı.

Lindley, polis tarafından hırsızlığa karışmakla suçlanıyor.

10 Aralık'ta ise Londra'nın Knightsbridge semtindeki, Leicester City'nin eski sahibi milyarder Vichai Srivaddhanaprabha'nın ailesine ait mülk soyuldu.

Srivaddhanaprabha, Ekim 2018'de King Power Stadyumu yakınındaki bir helikopter kazasında öldü ve ailesi, ölümünden bu yana eve dokunulmadığını söyledi.

Lindley; Jovanovic, Maltese ve Donati ile birlikte evi soymakla suçlanıyor.

Geçen yıl Kasım ayında jüri üyelerine çalınan eşyalar arasında yedi Patek Philippe saat, bir Tag Heuer akıllı saat ve yaklaşık 400 bin euro nakit olduğu söylendi.

Ertesi gün grup, Londra'da ünlü Harrods restoranı yakınlarındaki bir restoranda öğle yemeğinde 760 sterlinlik şampanya açtırdılar ve suşi yediler.

Son olarak, 13 Aralık'ta, Jovanovic nöbet tutarken, Lindley'nin Malta ve Donati ile birlikte Formula 1 varisi Ecclestone'un eşi Jay Rutland ile yaşadığı sarayvari evini soyduğu belirtiliyor.

Çift, soygundan saatler önce Noel tatili için Finlandiya'ya yola çıkmıştı.

Londra'daki Kensington Palace Gardens dünyanın en pahalı caddesi. Silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunuyor ve Rusya, Fransa ve İsrail büyükelçiliklerinin yanı sıra Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovic ile Brunei Sultanı'nın evi de burada bulunuyor.

Ecclestone'un malikanesindeki odaların birçoğundan değerli eşyalar alındı. Hırsızlar bir saatten biraz fazla bir süre içinde 400 parça mücevher ve yüklü miktarda nakit parayla kaçtı.

Chelsea'deki bir dairede kısa bir süre kaldıktan sonra Lindley, 18 Aralık'ta Londra'dan Belgrad'a giden bir AirSerbia uçağıyla ülkeyi terk etti.

Dedektifler, Lindley'nin o zamandan beri İngiltere'ye dönmediğini düşünüyor.

İtalyan yetkililer, Lindley'nin daha fazla üst düzey hırsızlıkla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Eylül 2009'da Lindley'nin bazı suç ortakları ile birlikte, uluslararası alanda tanınan futbolcular Patrick Vieira ve Sulley Muntari'nin evlerine soygun düzenlediğini söylüyorlar.

İki orta saha oyuncusu, evleri soyulduğunda Internazionale takımı için bir Milano derbisinde oynuyorlardı.

İtalyan mahkeme kayıtları, çetenin yaklaşık 15 bin euro nakit, mücevher ve yaklaşık 200 bin euro değerinde 28 "kaliteli saat" içeren bir kasayı çaldıklarını kaydediyor.

Her iki soygunun tahmini değeri 1 milyon euronun üzerindeydi.

Belgelere göre, davaların Haziran 2017'de başlamaları bekleniyordu ancak henüz gerçekleşmediler.

Gazeteler ayrıca Lindley'nin 2010'da yılbaşı gecesi, tasarımcı Nicola Trussardi'nin eşi Maria Luisa Gavazzeni'nin Milano'daki dairesine girerken kameralara yakalandığını yazıyor.

Alfredo Lindley ve suç ortakları bir pencereyi açarak içeri girdikten sonra 2 milyon euro değerinde mücevher içeren bir kasayı çaldılar.

Lindley, hırsızlığa karıştığı için 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lindley ve avukatları BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktı.