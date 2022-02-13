Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü

Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel'i İstanbul'da ağırlarken, dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu. Tilki son olarak klip çekiminden bir kare paylaştı.

BİKİNİSİNİN ÜSTÜNE FİLE ÇORAP GİYDİ

Sarı renkli parlak bir bikini tercih eden Aleyna Tilki, onun dışına ise file çorap geçirdi. Genç şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

"İZZET GÖRMESİN"

Aleyna Tilki'nin bu iddialı giyimi, takipçilerini ikiye böldü. Kimisi şarkıcıyı heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.

"RTÜK İNŞALLAH YASAKLAR"

Bazı hayranları da bu giyim tarzından rahatsız oldu. Aleyna Tilki'ye "Bir sen kalmıştın donla çıkmayan", "RTÜK inşallah yasaklar" yorumları yapıldı.