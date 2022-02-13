Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki klip çekiminden bir kare paylaştı. Mini bikinisi ve yırtık file çoraplarıyla dikkat çeken Tilki'ye beğeni yağarken eleştiriler de hemen ardından geldi.
Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel'i İstanbul'da ağırlarken, dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu. Tilki son olarak klip çekiminden bir kare paylaştı.
Sarı renkli parlak bir bikini tercih eden Aleyna Tilki, onun dışına ise file çorap geçirdi. Genç şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
Aleyna Tilki'nin bu iddialı giyimi, takipçilerini ikiye böldü. Kimisi şarkıcıyı heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.
Bazı hayranları da bu giyim tarzından rahatsız oldu. Aleyna Tilki'ye "Bir sen kalmıştın donla çıkmayan", "RTÜK inşallah yasaklar" yorumları yapıldı.