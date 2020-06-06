Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
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Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları

Ankara'da Aleyna Çakır'ın cansız bedeni erkek arkadaşı tarafından evinde bulundu. Daha sonra ortaya çıkan darp videosu ise, infial yarattı. Görüntülerde Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması cinayet şüphelerini uyandırdı. Otopsi raporuna göre darp ve boğuşma izine rastlanılmadı.

06.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:24

Başkentte 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak sosyal medyada çıkan bazı görüntüler infial yarattı. Bu görüntüler üzerine cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi.

ALEYNA ÇAKIR'IN CANSIZ BEDENİNDE DARP VE BOĞUŞMA İZİNE RASTLANILMADI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi 1851. Sokak'taki evinde ölü olarak bulundu. Genç kız, evin giriş kapısına göre hemen sağ tarafta bulunan salon bölümünde, yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı vaziyette bulundu. Adli Tabip ile birlikte cesedin bulunduğu yerde ölü muayenesi işlemi gerçekleştirildi. Cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde, servikal ön yüzde yaklaşık 2 cm eninde başlayıp sağ ve solda hafifçe arkaya doğru ve yukarıya yükselerek devam eden, her iki taraftan saçlı deri sınırında yavaşça silinen telem izi ile her iki ön kolda dirseklere kadar, her iki bacakta pelvik bölgeye kadar uzanan siyanotik görünüm tespit edildi. Bu bulgular haricinde herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanılmadı.

"BANA MESAJLAR ATTI, İNTİHAR EDECEĞİNE İHTİMAL VERMEDİM"

Genç kızın sevgilisi Ümit U. ifadesinde şunları kaydetti:

"Aleyna yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşımdır. 02/06/2020 günü akşam 20:00 saatlerinde iş yerinden çıkıp evine geldim. Burada birlikte akşam yemeği yedik. Ardından S.E. isimli bir arkadaşları ile birlikte Yenimahalle'de bir kafeye gittik. Ancak burada oturmadık. Etlik'te seyyar bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile birlikte 22:00 – 23:00 saatleri arasında onu evine bıraktık. Ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım. Aracımı orada bıraktım. S.E.nin aracı ile Gazi Mahallesi'nde başka bir arkadaşlarımızın iş yerine gittik. Burada tamamı erkek kalabalık bir arkadaş grubu ile oturup sohbet edip alkol aldık. Aleyna iş yerine gittiğim arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle aramızda bir tartışma başladı. WhatsApp üzerinden bana mesajlar gönderdi. Bu mesajlarda intihar edeceğini ima eden ifadeler bulunuyordu. Ancak ben hem alkollü olmam sebebiyle hem de böyle bir eylem yapacağına ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Arabamı alıp ağabeyimin yanına gittim. Sonra ağabeyimle birlikte babamızın evinde kaldım. Sabah kendime geldiğimde Aleyna'nın mesajlarını okudum. Bunun üzerine onu telefonla aradım, mesaj yazdım, ancak cevap alamayınca endişelendim. Arkadaşımdan Aleyna'nın evine gitmesini istedim. Arkadaşım Aleyna'nın kapıyı açmadığını söyledi, bunun üstüne eve gidip, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdım. Eve girdiğimde salonda yatar vaziyette Aleyna'yı buldum. 112 ekiplerine durumu bildirdim".

Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte ilk Adli Tabip incelemesinin sonuçları

ALEYNA'NIN SON MESAJLARI SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Şüpheli sevgili Ümit U'nun cep telefonunda inceleme yapıldı. Whatsapp uygulaması üzerinden Aleyna'nın kendisine gönderdiği mesajlara savcılık dosyasına girdi.

03/06/2020 tarihinde saat 01:00 sıralarında başlayan mesajlar şu şekilde:

"Acil aç Hemen Telefonu Hemen Aç Ara beni (ağladığı fotoğraf var). Bu halime iyi bak Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık. Benim hayatımda annem babam yok kimsem yok. Şimdi sana söylediğimi iyi dinle. Şimdi şuan kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse... Anamı babamı... Seni Geldiğin de bu eve beni canlı bulamayacaksın... Her şey herkes benim için bu gün son bulacak kim benim hayatımı s... herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum bu saatten sonra..."

Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte ilk Adli Tabip incelemesinin sonuçları

ALEYNA ÇAKIR'IN OTOPSİ RAPORUNDA İNTİHAR ETTİĞİNE DAİR İZLER BULUNDU

Otopsi raporunda cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde iz bulundu. Bu bulgular haricinde herhangi bir gasp ya da boğuşma izine rastlanmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER NİSAN AYINA AİT

Aleyna Çakır'ın ölüm haberi sosyal medyada Ümit U'nun bazı paylaşımları nedeniyle gündem oldu. Bu paylaşımlar nedeniyle Ümit U'nun intihar süsü vererek Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edildi. Ancak incelenen görüntülerin Nisan ayına ait olduğu ortaya çıktı. 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen bu olayın ardından Aleyna'nın karakola giderek erkek arkadaşından şikayetçi olduğu, kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği ortaya çıktı. Ancak Aleyna'nın bir süre sonra bu şikayetinden vazgeçtiği, şikayet süresince Ümit U. hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandı tespit edildi.

Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte ilk Adli Tabip incelemesinin sonuçları

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir.

Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir.

Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları

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