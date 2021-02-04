Aleyna Çakır'da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı (2)
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Aleyna Çakır'da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı (2)

04.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:54
Aleyna Çakır'da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı (2)

AVUKAT YILDIRIM: ARTIK İDDİANAME DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZÖlen Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki DNA örneği ve spermin, Ümitcan Uygun'dan alınan...

AVUKAT YILDIRIM: ARTIK İDDİANAME DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZ

Ölen Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki DNA örneği ve spermin, Ümitcan Uygun'dan alınan örneklerle uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Avukat Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda Aleyna Çakır'ın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğunu, sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu bu iki örneğin aynı erkeğe ait olduğunun tespit ettiğini hatırlatarak, "En son Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen bu raporda, Ümitcan Uygun'dan alınan örnekler karşılaştırıldı. Aleyna'dan çıkan sperm ve tırnak dokularının Ümitcan Uygun'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık bu zamana kadar geç de olsa bütün delilleri topladı. Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok değerli. Artık Ümitcan Uygun'un verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük" dedi.

Ümitcan Uygun'un ifadelerinde olay günü Aleyna ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını ileri sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Ama alınan raporlarla olayın Ümitcan Uygun'un anlattığı gibi olmadığı, aksine artık bir 'cinsel saldırı' ya da 'kasten öldürme' ya da bir 'boğuşma' gibi izlerin olduğu ortaya çıktı. Savcılığın artık 'cinsel saldırı', 'kasten öldürme' gibi dosya kapsamındaki ilgili suçlardan iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız; ama Ümitcan Uygun'un tutuklu dahi olsa az önce saydığım suçlardan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi gerekir. Nitekim ayrı bir suçtan tutuklu olması bu suçlardan tutuklanmayacağı anlamına gelmez. Savcılığın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmesini bekliyoruz. Aleyna Çakır'ın tırnağından çıkan DNA ve çıkan sperm Ümitcan Uygun'a ait. Savcılığın Ümitcan Uygun hakkında dava açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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