Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor
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Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Titanic Otel'e de sıçradı. Otelin içerisindeki vatandaşlar tahliye edilirken, yangın anları plajdakiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülü günler yaşanıyor. Şu sıralar söndürme çalışmaları devam eden yangınlar, oteller ve yerleşim yerlerine kadar indi. Daha önce yangınının tehdit ettiği Bodrum Güvercinli'deki Titanic Otel'de de yangın başladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 20 arazözle müdahale devam ediyor.

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Titanic Otel'e sıçrayan yangın, bölgedeki vatandaşların telefon kameralarına da yansıdı. Yangın nedeniyle sahil kıyısına inen ve teknelerle tahliye edilen vatandaşlar, Titanic Otel'deki yangını çaresizce uzaktan izledi.

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor

OTEL MİSAFİRLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı Titanic Deluxe Bodrum otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı. Bölgedeki kara yolu trafiğe kapatıldı, sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor

YANAN ALANIN YERİNE YAPILDI

15 Temmuz 2007'de Güvercinlik mahallesinde 100 hektarlık Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın meydana gelmiş, yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik yok olmuştu. Titanic Otel'in bu alan üzerine inşa edildiği biliniyor.

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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