Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yeni yılda 2022'de ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, ALES 2022 ne zaman? 2022 ALES sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? Yeni yıl ALES sınav tarihleri açıklandı mı? İşte tarihler...

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES'in yapılacağı duyrulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

2022 ALES SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Ales sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:

2022-ALES/1: 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. 2022-ALES/2 : 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. 2022-ALES/3 : 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ALES 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru tarihleri : 21.02.2022 - 03.03.2022 tarihleri arası

21.02.2022 - 03.03.2022 tarihleri arası ALES/2 başvuru tarihleri : 24.06.2022 - 04.07.2022 tarihleri arası

24.06.2022 - 04.07.2022 tarihleri arası ALES/3 başvuru tarihleri : 30.09.2022 - 10.10.2022 tarihleri arası

ALES AÇILIMI NEDİR?

Ales açılımı : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav

ALES NE DEMEK? ALES'TE KAÇ SORU VAR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) anlamına geliyor. ALES'te toplamda 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru bulunmaktadır.ı

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

1.2. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

1.3. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

1.4. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

1.5. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

1.6. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

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