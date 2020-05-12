Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor.

Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'
12.05.2020 08:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:06

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı İngilizce ve Rusça videolarla Türkiye'yi anlatan Çetinkaya, Türk eşi Ayhan Çetinkaya ile bu işi severek yaptıklarını ve dünyaya doğru bilgiler vermek istediği için videolar çektiğini söyledi.

10 yıl önce geldiği Türkiye'ye aşık olan ve Alanya'ya yerleşen gazeteci Anastasia Petrova Çetinkaya, 7 yıldır sosyal medya üzerinden Rusça ve İngilizce videolar çekip paylaşarak Türkiye'nin ve Alanya'nın gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. 7 yıldır Ayhan Çetinkaya ile evli olan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'ye ilk geldiği haftadan itibaren aşık olduğunu vurgularken, bu ülkede yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyledi. Türkiye'ye alışıp, benimseyen Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya'dan bağımsız olarak belediye başkan adayı da oldu.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'Alanya'nın tanıtımı için sosyal medya üzerinden bireysel olarak çalıştığını aktaran Anastasia Petrova Çetinkaya, "Alanya ve Türkiye ile ilgili Facebook'ta İngilizce, YouTube'da Rusça videolar, fotoğraflar paylaşıyoruz. Daha önce bizim dergimiz vardı, bu videolarla 7 senedir çok güzel sonuçlar aldık. Türkiye hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlar, Türkiye'ye, Alanya'ya geliyorlar o kadar mutlu oluyorlar ki Alanya'ya yerleşmeye karar veriyorlar. Biz bunun için çok mutluyuz. Biz bunu neden yapıyoruz, çünkü Alanya'yı, Türkiye'yi çok seviyoruz ve bizim Alanya için Türkiye için sevgimiz sınırsız. Türkiye'nin tarihi, havası, kültürü, yemekleri, güzel insanlarını tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ben Türkiye'de yaklaşık 10 senedir yaşıyorum ve Türkiye hakkında doğru bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü eşim, arkadaşlarım Türk, her gün Türkiye hakkında haberler, kitaplar okuyorum. Bu doğru bilgileri de ben dünyayla paylaşmak istiyorum ve her gün paylaşıyorum" dedi.'TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İLK HAFTA BURANIN EVİM OLDUĞUNU ANLADIM'Türkiye ve Alanya sevgisini kelimelerle ifade edemediğini belirten Çetinkaya, "Türkiye'yi sevmemek mümkün değil. Ben 10 sene önce 26 Mayıs'ta Türkiye'ye geldim, 2 hafta sonra Türkiye benim canım oldu. Ben Türkiye'de her şeyi çok beğendim. Anlatmak zor. Türkiye'de özellikle Alanya'da hava güzel, insanlar güzel, yemekler, her şey güzel ve bu atmosferle ilgili içimden geldi. Ben hem Rusya'da yaşadım, hem Avrupa'da yaşadım, ama Türkiye'ye gelince ben ilk hafta anladım ki benim evim burada ve ben Türkiye'de hayatımın sonuna kadar yaşamak istiyorum" diye konuştu.'EN DOĞRU BİLGİLERİ RESMİ SAYFALARDAN ALABİLİRSİNİZ'Rusya ve diğer ülkelerde Türkiye hakkında hem doğru, hem yanlış birçok bilgi olduğunu aktaran Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada, basında, televizyonda, gazetelerde bazen çok yanlış haberler çıkıyor. Ben Facebook sayfamda ve YouTube'daki kanalımda doğru bilgiler paylaşıyorum. Türkiye'nin tarihi, kültürü hakkında Rusya'da bilgi sahibi olan çok var aslında, dil bilen de var. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmeyen bazı insanlar var, baktığınızda bizden daha çok şey biliyorlar, çünkü sosyal medyadan, basından haber alıyorlar. Biz burada yaşıyoruz ama onlar bizden daha iyi biliyorlar Türkiye'de durum nasıl, insanlar nasıl yaşıyorlar. Bu yüzden ben doğru bilgiler paylaşıyorum ve tabii ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Türkiye hakkında çok yanlış bilgisi olanlar Alanya'ya, Türkiye'ye gelerek geziyorlar, çok beğeniyorlar ve gitmek istemiyorlar. Korona ile ilgili gazetelerde bazen yanlış haberler çıkıyor. Ben videolarımda doğru bilgiler paylaşmaya çalışıyorum ve her zaman şunu söylüyorum; 'Doğru bilgi almak istiyorsanız devlet sayfalarından alabilirsiniz.' Sağlık Bakanımız her gün televizyona çıkarak doğru bilgiyi veriyor, durumu anlatıyor. Ayrıca bunu İngilizce ve Rusça da duyabilirler. En doğru bilgi tabii ki resmi sayfalarda olur, oradan alabilirler. Lütfen sosyal medyada bir şey gördüğünüzde ya da televizyonda bir şey izlediğinizde internete girin resmi sayfalara bakın. Alanya ile ilgili bir haber çıkıyorsa orada yaşayan Ruslara sorun, çünkü çok sayfalar var ve en doğru bilgiyi Türkiye Devleti'nden ve burada yaşayan yabancılardan alabilirsiniz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu Haber
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Özkoç Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Fahriye Evcen Sermiyan Midyat
Spor Ali Koç Fatih Terim Loris Karius Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Çocuk Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 08:52:54. #1.14#
title