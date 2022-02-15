Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu ve Nihat Doğan, kanal yönetimine demediğini bırakmadı

Uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV, moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı Al Sana Haber programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yorumcu kadrosunda Nihat Doğan'ın da yer aldığı Al Sana Haber, kısa süre içinde reytinglerde de istenilen başarıya ulaştı. Ancak yönetim ve yorumcular arasında yaşanan gerilimden dolayı program ile kanalın yolları ayrıldı.

ARTIK YOUTUBE'DA YAYINLANACAK

Magazinkolik'te yer alan habere göre Al Sana Haber programı yayınlarını YouTube platformu üzerinden devam edecek. Program, hafta içi her gün saat 15.00 – 18.00 arası YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmaya başladı. Dün programda açıklamalar yapan Seyhan Soylu, kanal ile neden yollarını ayırdıklarını bir bir anlattı.

"BANA YAPILAN ZULMÜ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Seyhan Soylu şu ifadeleri kullandı:"Sevgili izleyenlerimiz Al Sana Haber kısa sürede Türkiye'nin en çok izlenen programı olmayı başardı. 3 yıldır kapalı olan Flash TV kanalına bir lokomotif oldu ve o kanalın PR'ının yüzde 90'ını üstlendi. Kumandalardan kalkmış olan kanalı tekrar kumandalara soktuk. Tüm yaptıklarım helal hoş olsun çünkü bundan 20 yıl önce kanalın sahibi rahmetli Ömer Göktuğ'un bana göstermiş olduğu babalığın karşılığında yaptım. Bu Cuma günü Bursa'ya Ömer Abi'nin mezarının başına gidip bana yapılan zulmü şikayet edeceğim."

"ÖMER ABİ VEFAT ETTİKTEN SONRA KANAL TARAFSIZ OLMADI"

Hepimizin siyasi görüşleri vardır. Birimiz HDP'li olabilir, birimiz İYİ Partili, diğerimiz AK Partili vs. olabiliriz. Ömer Abi vefat ettikten sonra ekonomik olarak tamamı şahsıma ait olan program ile ilgili Youtube kanalımızdan telif talep edildi. Bir de kanal olarak tarafsız, kararsız diye de slogan yapıyorduk. Bu slogan dahi şahsıma ait bir slogan. Ve Flash TV'nin izleyicisine bunu bizzat ezberlettik. Rahmetli Ömer Göktuğ gerçekten tarafsız bir televizyon olsun istiyordu. Fakat maalesef vefat ettikten sonra kanal hiçte tarafsız olmadığını ne olarak ortaya koydu."

"SEYHAN SOYLU'YU KAYBETMEKLE HAYATINIZIN HATASINI YAPTINIZ"

Soylu'nun sözlerini yarıda keserek konuşan Nihat Doğan ise"Seni neden kırdıklarını açık açık anlatsana Seyhancığım. Adamın yedisi dolmadan sana sansüre ve baskıya başlamaları son derece ayıp. Ömer beye asla bir şey söylemiyoruz. Saygımız da sonsuz. Gani gani rahmet diliyoruz. Ama Seyhan Soylu' ya bu yapılanı asla kabul etmiyorum. Seyhan Soylu bütün ekibi alıp Flash TV' ye getirmiştir. Yok Hakan Aygün de yok Can Ataklı da bunlar program yapıyormuş da. Bitpazarına nur mu yağdıracaksınız? Ölü dirilmez. Seyhan Soylu'yu kaybetmekle hayatınızın hatasını yaptınız" dedi.

"SEYHAN SOYLU VE EKİBİNE İHANET ETTİNİZ"

Doğan, canlı yayındaki sözlerine şöyle devam etti: "O fitneci başarısızlar yok mu o aldığınız iki tane fitneci el bitmiş okeye dönen iki kişi yediler. Çünkü onlar başarısızdı Seyhan Soylu başarılıydı. Al Sana Haber programı ile Flash TV 50 Milyon Dolar verse yapamayacağı reklamı yaptı. Siz Seyhan Soylu ve ekibine ihanet ettiniz. Bizim patronumuz Seyhan Soylu ama siz Ömer Göktuğ'un mirasına da ihanet ettiniz. Sakın bana telefon açıp da gel sana program yapalım demeyin. Ben Seyhan Soylu ile geldim, Seyhan Soylu ile giderim. Biz para değil kardeş biriktirdik. Programlarınıza konuk olarak bile gelmem."

"FLASH TV İÇİN MADDİ MANEVİ ŞEYLER YAPTIN"

Seyhan Soylu "Bu kadar köşeli ve sert kelamlar etmek yakışmaz bize" derken Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya sarılarak "Sen haklısın. Sen sus biz konuşalım. Sen edebinden adabından vazgeçmiyorsun. Seni bilenler senin ne kadar mütevazı ne kadar olgun olduğunu, Flash TV için maddi manevi neler yaptığını herkes biliyor. Ama sen hala kibar konuşup, edepli konuştukça içim içimi yiyor. Tutamıyorum kendimi" dedi.

SOYLU: BANA SİYASİ MOBİNG UYGULADILAR

Kendisine mobbing uygulandığını belirten Soylu "Ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Flash TV benim yıllar önce ekmek kazanmış olduğum bir yer. Orası manevi babam dediğim kişinin yeriydi. Bu tavrı beklemiyordum. Bana siyasi olarak mobbing uyguladılar" şeklinde konuştu.

NİHAT DOĞAN: CAN ATAKLI'YI SEVMEZDİM

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Nihat Doğan ise sözlerini şöyle tamamladı:"Bunlar demokrattı değil mi? Ben zaten oldum olası Can Ataklı'yı sevmezdim. Irkçı Faşist adamlar. Bunlar mı ülkeye demokrasi ve özgürlük getirecek? Kafatasçı müptezeller. Buradan Kürtlere sesleniyorum madem Can Ataklı'nın olduğu programları izlemeyin. Kürtlerden rica ediyorum. Bu adam Kürt düşmanıdır. Kürtlerden ve Kürt lafından bile rahatsız olan bir adammış onu öğrendim."

SABUR: AL SANA HABER SANSÜRÜ DEĞİL ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇTİ

Programın konuklarından magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur da konuyu tek bir cümleyle özetleyerek "Al Sana Haber, sansürü değil, özgürlüğü seçti" dedi.