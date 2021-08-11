AKÜ ve AFSÜ'den Uşak Üniversitesine Ziyaret

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Bölgesi (Zafer Teknopark) Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Bölgesi (Zafer Teknopark) Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Zafer Teknopark ve Uşak OSB Teknoparkta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini gezen AKÜ Rektörü Karakaş, AFSÜ Rektörü Okumuş ve Zafer Teknopark Genel Müdürü Kandemir, Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, iki yıl önce kurulan DTS Tasarım Merkezinde, 'Adı bir şehir, hedefi bir dünya' sloganıyla yola çıkarak, kısa bir zamanda önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre