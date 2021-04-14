Aksaray Valisi Aydoğdu, ünlü sanatçılarla Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi' eserini seslendirdi

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ünlü sanatçılarla birlikte seslendirdiği, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı eseri, sosyal medyada beğeni topladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ünlü sanatçılarla birlikte seslendirdiği, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı eseri, sosyal medyada beğeni topladı.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021'in UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle de 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi nedeniyle yapılması planlanan etkinliklerle ilgili çalışmalar Aksaray Valiliğince yürütülüyor.

Vali Hamza Aydoğu, çalışmalarla ilgili makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin evrensel dili içerisindeki en önemli öğelerden birinin de "sevgi" olduğunu belirtti.

Bu sevgi dilinin bütün dünyaya hakim olması için Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021'in UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbesi Aksaray'da bulunuyor. Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri vesilesiyle Aksaray'da bulunan Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbelerini restore etmek için geçen yıl işlemlere başladık. Mayıs ayı itibarıyla bu restorasyonları bitirmeyi planlıyoruz."

"Sevginin olduğu yerde önyargı, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet olmaz"

Aksaray'ın Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında birçok projeye ev sahipliği yapacağını anlatan Vali Aydoğdu, şunları ifade etti:

"Aksaray Valiliği olarak Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu çalışmalardan biri de 'Yunus Emre İçin Söyle' parçasını Aksaray'da 49 turistik ve tarihi mekanda, sanatçılar eşliğinde dile getirerek, Yunus Emremizin sevgisini, Aksaray'dan bütün Türkiye ve dünyaya duyurmaya çalıştık. Çok güzel bir ürünün ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yunus Emre'nin evrensel düşüncesinde insan merkezli sevgi ve hoşgörü anlayışı hakim. Gerçekten sevgi çok önemli. Kainatın yaratılış sebebi de sevgidir. Sevginin olduğu yerde önyargı, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet olmaz. Toplumların yaşadığı tüm hastalıkların çözümü sevgidir. Onun için sevgiyi bir hal dili haline getirip Yunus Emre'nin de dediği gibi 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü" düsturunu kendi hayatımıza düstur edinerek Aksaray'dan bütün Türkiye ve dünyaya bir sevgi dilini göndereceğiz."

Öte yandan Vali Hamza Aydoğdu ile Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Mümin Sarıkaya gibi birçok ünlü sanatçının birlikte seslendirdiği, güftesi Yunus Emre'ye ait olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eser, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Yunus Emre İçin Söyle" adlı parça, çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak