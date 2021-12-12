Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş - Haberler Magazin
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Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Akın Akınözü 120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme sahip olmuş.

Muhteşem Yüzyıl, Hercai ve son olarak Kaderimin Oyunu'nda aldığı rollerle adından söz ettiren Akın Akınözü, yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Oyunculuğu ile de alkış toplayan ve son zamanların ilgi çeken erkek oyuncuları arasında yer alan Akınözü'nün, geçmişini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

120 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞMÜŞ

120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme sahip olan Akınözü, verdiği kendisindeki değişim hakkında, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" demişti.

Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

Akın Akınözü'nün eski hali olay oldu! Tam 50 kilo vermiş

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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