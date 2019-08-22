Akdeniz'de 'Mahallemiz-Mahalle Mis Projesi' hayata geçti

22.08.2019 12:03

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile işbirliğinde ilçede 'Mahallemiz-Mahalle Mis Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile mahalle kültürünü geleceğe taşımak, mahallelerin sorunlarını tartışarak çözüm önerileri üretmek ve mahallelerde yaşamı güzelleştirmek amaçlanıyor.



Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi Gençlik Meclisi, farkındalık oluşturacak bir proje başlattı. Mahallemiz-Mahalle Mis Projesi ile pilot bölge seçilen Siteler Mahallesi'nin okulları, camisi, sağlık ocağı, parkı, mahalle evi, çöp bidonları, tabelalar, bir caddenin cephe iyileştirmesi ve temizliği yapılacak.



Proje, Siteler Mahallesi İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile mahalle sakinleri katıldı.



"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalıyoruz"



Törende bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Çankaya İlkokulu'nda geçen eğitim hayatı ve çocukluğundan bahsederek, "İnsanın yaşadığı yer, insanın psikolojisinde ve hayatında ciddi ve derin izler bırakıyor. Eğer yaşadığımız yerde, yeşil yani ağaç varsa, mavi yani deniz varsa; barış, kardeşlik, sevgi ve muhabbet de varsa, insan orada sağlıklı bir şekilde yetişir, çocuklarını da aynı şekilde yetiştirir. Amacımız, belediye ve kent konseyi olarak, okullarımızı hem dış hem iç olarak mahallede yaşayan sakinlerin, öğrencilerin, annelerin, babaların layık olduğu hale getirebilmek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalıyoruz. Camiler ve resmi kurumların yanı sıra ilçemiz sınırlarındaki tüm okullarımızın da hijyenik temizliğini biz üstleniyoruz" dedi.



"Herkesin eşit ve kardeş olduğu, mutlu yaşadığı bir mahalle kültürü olsun istiyoruz"



Gönül belediyeciliği şiarıyla çıktıkları yolda, Akdeniz'de yaşayan insanların maruz kaldıkları eşitsizliği sona erdirmek için yılmadan mücadele edeceklerini vurgulayan Gültak, yerel seçimler öncesi halka verdikleri sözün arkasında olduklarını söyledi. Akdeniz'in mahallelerinin geçmişte hizmet alamadığını, bu nedenle ilçeden göçler yaşandığını belirten Gültak "Bizler, caddeleri, sokakları, camileri, okulları temiz; parkların ve yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının olduğu mahalleler istiyoruz. Barış, kardeşlik, dostluk ön planda olsun. İnsanların dini, milliyeti ön planda olmasın. Herkesin eşit ve kardeş olduğu, mutlu yaşadığı bir mahalle kültürü olsun istiyoruz. Bizler artık aydınlık, ferah, barışın ve huzurun olduğu, yaşanılabilir mahalleler istiyoruz. Akdeniz'in dört bir yanında hizmet, proje ve çalışmalarımız sürüyor. Sizlere buradan müjdesini de vereyim; Mersin'e 140 dönümlük bir millet bahçesi kazandıracağız. Eylül ayında ihale yapılacak. Şehrin en büyük merkezi Akdeniz olacak. Bu güzel projeyi hayata geçiren Kent Konseyi ve Gençlik Meclisine, emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Mahallelerimizi yeniden ele alıp güzelleştireceğiz"



Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Dr. Erim de, şehirlerin, insan hayatını belirleyen en önemli organizasyonlar olduğunu vurguladı. Şehirlerin imarı, güzelleştirilmesi ve yaşanılabilir kılınması için yapılacak çalışmaların, belediyelerin birinci görevi olduğunu kaydeden Erim, projenin ortaya çıkış sürecini de anlatarak, "Bu projeyi, ilk kez Siteler Mahallesinden başlattık. Çünkü bu mahallemiz, bu bölgede daha sonra, imar problemlerinden dolayı kurulmuş Mersin'in ilk mahallelerindendir. Siteler'deki 2 okulumuzu, 2 camimizi parkımızı, sağlık ocağımızı ve kamu kurumlarının tamamını mahalleliyle birlikte, belediyemizin öncülüğü ve desteğiyle Akdeniz Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte yeniden ele alıp güzelleştirmeyi hedefledik. Bütün Mersin'e örnek olacak ve belki bir kıvılcımla tüm Türkiye'ye yansıyacak olan projenin hayata geçmesinde bizlere destek olan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Okullarımıza 5 ton boya dağıtacağız"



İl Milli Eğitim Müdürü Koca ise çocukların eğitimi ve geleceği ile okulların fiziki koşullarının iyileşmesi noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti. Adana'da bir firma tarafından kendilerine yaklaşık 5 ton iç ve dış cephe boya bağışı yapıldığını kaydeden Koca, "Müdürlüğümüze bağışlanan bu boyaların tamamını, ihtiyacı olan okullarımıza dağıtmak noktasında Akdeniz Kent Konseyimize teslim edeceğim" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Gültak, Kent Konseyi Başkanı Erim ve İl Milli Eğitim Müdürü Koca, ellerine fırça alarak İstiklal İlkokulu'nun bir sınıfının duvarlarını boyadılar. - MERSİN

Kaynak: İHA