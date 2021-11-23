Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ' 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla renkli bir etkinliğe imza atı. Etkinlikte çocuklar, halk oyunları, müzik ve tiyatro gösterileri ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve başkan yardımcıları, birim müdürleri, Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, veliler ile çok sayıda çocuk katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlikte, Başkan Gültak, mahalleli kadınlar ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gültak, dünyanın birçok ülkesinde çocuk haklarının ihlal edildiğini belirterek, "Kendi bölgemizde de çocuklarımız yeteri kadar imkanlara sahip değil. Özellikle annelerin, aday olduğumda benden istekleri vardı. Mahallelerimizde havuz yok dediniz; 2019'da havuz getirdim. Yakında Yılmaz Güney Gençlik Merkezi bitecek. Orada Akdeniz'in ilk yarı olimpik havuzu olacak. Çocuklarımız yazın kendi havuzlarında yüzecek. Kız çocuklarımız için misafirhane yapıyoruz. Bir de gençlerimizin ders çalışmaları için muazzam ortamlar yapıyoruz" dedi.

Çocukların eğitimine özel önem verdiklerinin altını çizen Gültak, "Her yıl içinizden bazılarınızı Silifke'ye kamplara götürüyoruz. Ayrıca gökdelenin 29'uncu katını komple etüt merkezi yaptık. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz varsa Kültür Müdürlüğümüze başvurabilirler. Tüm dersler mevcut ve ücretsiz, çünkü biz gençlerimizin okumasını istiyoruz. Buradaki çocuklarımızı da hazırlayıp en iyi üniversiteleri kazanmalarını sağlamalıyız. Evlatlarımızın aileleri ve ülkelerine faydaları olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ailenin mutlu olmadığı yerde toplum da mutlu ve huzurlu olamaz"

'Bu mahallelerde bir insanlık dramı yaşanıyor ve ben çözmeye geliyorum' diyerek söz verdiğini anımsatan Gültak, "Sözümde de duruyorum. Çocuklara ve kadınlara önem veriyorum. TOKİ'den sonra çocuklarımızı daha temiz bir şekilde yaşatacağınız alanlar olacak. Ailenin mutlu olmadığı bir yerde toplumun mutlu olmasını bekleyemeyiz. Buradaki çocuklar dezavantajlı bölgelerde olduğu için onlara elbette daha fazla önem veriyoruz; çünkü buradaki barışın, huzurun, kardeşliğin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Toplumun eğitim seviyesinin önemine de vurgu yapan Gültak, "Göreve geldiğimizden bu yana aile olgusunu hep önemsedik. Özellikle Akdeniz'in kadınlarına çok fazla önem gösteriyoruz. Zira yıllarca birçok şeyden geri kalmışlar; ezilmiş ve ötelenmişler. Uzmanlarımız, mahalle kahvehanelerinde, şiddet ve aile içi iletişim konusunda erkeklere ders veriyor, çünkü şiddete uğrayan kadınlar, şiddeti yapanlar ise erkekler" ifadelerini kullandı. - MERSİN