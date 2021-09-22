Akdeniz Belediyeler Birliği ile KTBB arasında "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" imzalandı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" imzalandı.

Girne'de bir otelde yapılan imza törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, her iki belediye birliğine üye belediye başkanları ile diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Saner, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, siyasi yaşamının belediyecilikle başladığını ve ilk olarak Gazimağusa Belediye Meclis üyeliğine seçildiğini anlattı.

Halkla doğrudan iç içe olan kurumun belediyeler olduğunu vurgulayan Saner, belediyeler arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımının önemine dikkati çekti.

Saner, "Hükümet olarak kendi yerel yönetimlerimize her zaman destek vermeyi kendimize bir görev addetmiş durumdayız." dedi.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve KTBB arasında imza törenini önemsediğine işaret eden Saner, "Bu gece bizim de şahit olarak bulunduğumuz bu ortamda atılan imzaların, aslında halklarımıza, Türk ulusuna bir hizmet olarak geriye döneceğini ifade etmek istiyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, aynı Mavi Vatan'ın sahillerini soluyoruz"

Büyükelçi Başçeri ise Türkiye Belediyeler Birliği ile KTBB arasında var olan ilişkinin, Akdeniz Belediyeler Birliği ile daha da pekiştiriliyor olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başçeri, "Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, aynı Mavi Vatan'ın sahillerini soluyoruz. Bazen KKTC'den sesimizi biraz yükseltsek, Anadolu'da duyulacak hissiyatına kapılıyoruz. Aramızdaki denize rağmen o kadar yakınız. Bu yakınlığın, belediyeler arasındaki işbirliklerinde de önümüzdeki dönemde kendini göstereceğine inanmaktayım." dedi.

Lefkoşa Büyükelçiliği ve Türkiye'deki farklı belediye birlikleriyle her zaman KKTC'li belediyelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başçeri, 2004'ten bu yana KKTC'deki belediyelere altyapı hizmetleri noktasında 105,5 milyon dolara tekabül eden yardım yapıldığını ve bunun da insanların sokaktaki hayatına yansıdığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade dedi.

Bakan Evren ise ekonomik, sosyal, kültürel ve her türlü alanda KKTC'ye fayda sağlayacak çalışmaların ürünü olan bu protokole imza atmalarından dolayı iki ülkenin belediye birliklerine teşekkür etti.

"Her zaman ana vatan Türkiye'miz KKTC'nin yanında olmuştur." diyen Evren, Türkiye'deki yerel yönetimler ile KKTC'li belediyeler arasındaki kurulan yakın ilişkilerin meyvelerini görmeye başladıklarını söyledi.

"Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla birbirine bağlı olan iki ülkedir"

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Tütüncü de çok anlamlı ve heyecan dolu bir çalışmayı başlattıkları için sevinçli olduklarını kaydederek, "Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla birbirine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.

KTBB Başkanı Özçınar, Akdeniz Belediyeler Birliği ile 2014'te imzalanan protokole ilave olarak bugün yeni bir protokol imzalandığını belirterek, bugün "işbirliği-kardeşlik" protokolünün çalışmalara ivme kazandıracağını söyledi.

Kıbrıs konusunda New York'ta temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise imza törenine video konferansla bağlanarak, ana vatan Türkiye ile KKTC'li belediyelerin arasında "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü"nün imzalanmasının ayrı bir önemi ve değeri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyeler Birliği ve KTBB arasında "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" imzalandı.