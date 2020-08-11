AK Partili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi
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AK Partili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'li belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

AK Partili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi
11.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:19

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'li belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Şehrin tüm sorunlarının çözümünde belediyenin hangi partide olduğuna bakmaksızın destek verdiklerini ve çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Turan, "Çanakkale'miz özel bir şehir. Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır" dedi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Canyılmaz, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan ve Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan katıldı.

AK Partili Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Göktürk de toplantıda hazır bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Şehrin tüm sorunlarının çözümünde belediyenin hangi partide olduğuna bakmaksızın destek verdiklerini ve çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Turan, "Çanakkale'miz özel bir şehir. Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır. Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz. Şehrimizin her sorununa hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda hayata geçirilen önemli projelerle beraber sınıf atlayan şehrimiz, marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çanakkale'mizin tarım, turizm, sanayi, ulaşım ve tarih gibi alanlarda gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Troya Müzesi, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB'si, verimli toprakları, doğal güzellikleri ve sahip olduğu tarihi hazineleri gibi değerler, bu yarıştaki en önemli güç kaynakları. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 7'si Çanakkale'mizde bulunuyor. Çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 900 firma bulunmakta. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Çanakkale'mizde yetiştirilmekte. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Teknopark, Çanakkale'de en çok önemsenen sanayi stratejilerinden Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde önemli bir role sahip. Bizlerin bu topraklar üzerinde bir hayali var ve eminim sizlerin de hayalini kurduğu bir Çanakkale var. Hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. 2019 yılı içerisinde şehrimiz genelinde 176 kilometre asfalt, 100 bin metrekareden fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 25 milyon TL. Daha hayal bile edilemeyen birçok yatırım ve projeyi şehrimize taşıyacağız. Söz konusu hemşerilerimize, kadim şehrimize hizmette siyasi farklılıklar ortadan kalkmalı. CHP'li belediyeler olsun, İYİ Parti'li belediyeler olsun, gelen taleplerde hiçbir zaman desteğimizi esirgemedik. Kapımız her zaman sonuna kadar açık oldu. Kadirşinas hemşehrilerimiz için parti ayrımı gözetmedik. Bakınız, hepimiz bu toprakların insanıyız. Şu anda aynı masanın etrafındayız. Yarın görevlerimiz bittiğinde bugün yaptıklarımızla hatırlanacağız" dedi.'YEREL HİZMETTE, GÜNDEM POLEMİK DEĞİL HİZMET OLMALI'Üslubun, tavrın, duruşun bu topraklarda karşılık bulduğunu dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale'mizin geleceği, ilçelerimizin talepleri, siyasetin ve şahsi hesapların üzerindedir. Yerel hizmette, belediye başkanlığında gündem polemik değil, hizmet olmalı. Şehri ideolojik kavgalara hapsetmeyelim. Haksızlık, yanlış, hakaret kimden gelirse gelsin, hep birlikte tepki göstermeliyiz. Bu toplantı ile tüm ilçelerimizi tek tek değerlendirerek, sorunları masaya yatırıp çözüm bulmaya çalıştık. Verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Belediye meclislerinde siyasi polemiklerden, tartışmalardan uzak, hizmetlerin konuşulduğu bir toplantı olması temennimizdir. Kurumlar arası diyaloğun artırılması olumlu bir atmosfer oluşturacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB, Troya Müzesi, Troas Yolu ve Çanakkale Teknopark gibi büyük vizyon projeler AK Parti'nin değil, hepimizin değeri. Dolayısıyla bu projelere sahip çıkmak, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olacaktır."


Kaynak: DHA

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