AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığına dair belgeyi kürsüden göstererek kendisini istifaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bağlanan aylığın en az 6 bin 150 TL olduğunu belirten Çalık, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalık, TBMM tutanaklarını göstererek, Kılıçdaroğlu konuşurken aralarında geçen diyaloğu anlattı. Kılıçdaroğlu'nun, 'Terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı' şeklindeki meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasını hatırlatan Çalık, "Kılıçdaroğlu büyük bir yalana ve skandala daha imza attı. AK Parti'nin mensubu bir milletvekili olarak 'yanlış rakam veriyorsunuz' diyerek hemen itiraz ettim ve kendisini uyardım. Sayın Kılıçdaroğlu, bana hitaben, bizim, şehit bir polisimizin babasına, 121 lira 96 kuruş aylık bağladığımızı söyledi ve makbuzunu göstereceğini ekledi.

Türkçe'de doğru söylemeyene 'yalancı', CHP'de ise maalesef 'genel başkan' diyorlar" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİ YALANDIR"

Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında yine aynı konuyu gündeme taşıdığını belirten Çalık,"Yine şahsımı hedef alan açıklamalar yaptı. Ben de hem kendisini, hem de milletimizi doğru bilgilendirmek için açıklamamı, şimdi sizlerin aracılığıyla, gayet sarih bir biçimde paylaşacağım. Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay anlattı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı ama maalesef Kılıçdaroğlu hala anlamamış.

"ASIL KILIÇDAROĞLU BU MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Bir kere en başta; aziz şehitlerimizi, bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu, acilen bu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, siyaset üstüdür; yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemini değiştirmek için şehitlerimizin kullanılmasına asla müsaade etmedik, ettirmeyiz. Peki, işin doğrusu ne? Biz; terörle mücadele kapsamında şehit olan polislerimizin yakınlarına; nakdi tazminat veriyoruz. Şehit yakınlarımızın ikisini kamuda istihdam ediyoruz ve birçok desteğimizi veriyoruz. Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına, yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz. Şu anda bu aylık tutar en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır. Hem, SSK'yı batıran müdür olarak tarihe geçen hem de hesap uzmanı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na ben de işte bu evrakı gönderebilirim. İsterse kendisi de SGK'dan alabilir" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU 'BEN POLİS DEMİŞTİM AMA YANLIŞ SÖYLEMİŞİM' DEMELİ"

Çalık, Kılıçdaoğlu'nun şehitler üzerinden siyaset yaptığını ve parti içindeki 'taciz ve tecavüz' iddialarıyla ilgili gündem değiştirmeye çalıştığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu yalan, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz üzerinden söyleniyorsa daha kötüdür. Bu yalan, eğer meclis kürsüsünden bir genel başkan tarafından söyleniyorsa çok daha kötüdür. Hele de bu yalan, kurnazlıkla örtbas edilmeye çalışılıyorsa çok çok daha kötüdür. Sayın Kılıçdaroğlu, 7 Aralık'taki konuşmasında, 'şehit polis babası' demesine rağmen dünkü grup toplantısında bir kez daha çark etti. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kez; 'terör mağduru olan sivil bir evladımız'dan bahsetti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp 'ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım' demelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, hem milletimizden, hem şehit yakınlarımızdan hem de benden özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin, iş birlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında maaş belgesini göstermişti.

KILIÇDAROĞLU BELGEYİ GÖSTERİP AK PARTİLİ ÇALIK'A İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söyleyince kendisini yanlış bilgi yaymakla suçlayan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a aylığın belgesi üzerinden yanıt vermişti. Partisinin grup toplantısında kürsüde maaş belgesini gösteren Kılıçdaroğlu, AK Partili Çalık'a "Ya özür dile ya da istifa et" çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Beşiktaş saldırısında (2016) bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylemiştim. Bana itiraz edildi. İtirazı yapan da AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık. Ona şöyle dedim: 121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsunuz, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim. Makbuz burada. AK Partili milletvekili, "Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi" diye hesap soracak mı? Ya da 'Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim' diyecek mi?"

"BENDEN VE ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Şehidin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruşluk aylığın belgesini gösteren Kılıçdaroğlu, AK Partili vekile istifa çağrısı yapmıştı. "Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir. Şehitlerden de şehit yakınlarından da özür dilemelidir" diyen CHP lideri,sözlerine şöyle devam etti;"Şehidimizin annesine 121 TL aylık bağlanmasıyla ilgili Fuat Oktay 'Bu rakamları nereden alıyorsunuz? Yönünüzü Türkiye'ye dönün' demişti. Bizim açıkladığımız rakam doğru, yönümüz de belli. Sizin yönünüz Saray'dır, bizim yönümüz 83 milyon vatandaşımızdır."