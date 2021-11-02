AK Partili Aydemir'den İYİ Parti'ye: "CHP ile ittifak HDP ile de ittifaktır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Aydemir'den İYİ Parti'ye: "CHP ile ittifak HDP ile de ittifaktır"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Partili Aydemir'den İYİ Parti'ye:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak etmesi halinde HDP ile de ittifak etmiş olacağını, bunun da terör örgütü PKK ile de müttefik olma anlamına geleceğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İyi Parti'nin CHP ile ittifak etmesi halinde HDP ile de ittifak etmiş olacağını, bunun da terör örgütü Pkk ile de müttefik olma anlamına geleceğini söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, turizm gelirlerinde üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 182'lik artış gerçekleştiğini belirtti.

Pandemi şartlarının zor olduğunu anımsatan Aydemir, "Öldük, bittik teraneleriyle yokluk siyaseti yapanlar, çıkan hakiki rakamlardan mahcubiyet duysunlar istiyoruz ama kızarmaz bir yüzle siyaset yapıyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin yorumunu eleştiren Aydemir, "Kılıçdaroğlu neden rahatsız olmalı biliyor musunuz? Duran Kalkan'ın ifadelerinden rahatsız olmalı. Kalkan 'Çözüm sürecinde bize Avrupa'dan dikte edilen şey; sakın silah bırakmayın' diyor. Terörist Mustafa Karasu da 'CHP'ye teşekkür ediyoruz' diyor, tezkereden dolayı teşekkür ediyor. Bu yeterince ayıptır CHP için." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti'ye seslenerek, "Siz bu yapı ile ittifak ederseniz bütün iddialarınızdan vazgeçmiş olursunuz. CHP ile ittifak HDP ile de açık bir biçimde ittifak ve PKK ile de müttefik olma anlamına gelir." ifadesini kullandı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba iddia! Yardımcıları ve görevleri bile belli

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba iddia! Yardımcıları ve görevleri bile belli

 İYİ Partili Çıray'dan 'tezkere çatlağı' iddialarına yanıt: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir

İYİ Partili Çıray'dan "tezkere çatlağı" iddialarına yanıt: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title