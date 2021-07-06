AK Parti Terme İlçe Başkanı Ertan, "partiden istifa" haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı
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AK Parti Terme İlçe Başkanı Ertan, "partiden istifa" haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı

AK Parti Terme İlçe Başkanı Ertan, 'partiden istifa' haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, "AK Parti'den istifa eden 150 kişi Gelecek Partisi'ne geçti" şeklindeki haberin asılsız olduğunu bildirdi.

AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, "AK Parti'den istifa eden 150 kişi Gelecek Partisi'ne geçti" şeklindeki haberin asılsız olduğunu bildirdi.

Ertan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organlarında "AK Parti Terme Teşkilatından 150 kişinin istifa ederek Gelecek Partisi'ne geçtiği"ne yönelik haberler yer aldığını söyledi.

Bu algı operasyonlarını siyasal hırs ve ihtiraslarına destek bulamayanların oluşturduğu zarar verme çabası olarak gördüklerini belirten Ertan, "Servis edilen haberler tamamen asılsız, mesnetsiz ve bir algı operasyonu ürünüdür. 2 Temmuz Cuma günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Terme'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan mitinge Termelilerin ilgi göstermemesi üzerine AK Parti üzerinden istifa yalanları ile başlatılan algı operasyonu, tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Geçmişte başarılarını ve makamlarını AK Parti'nin birlik ve beraberliğinden sağlayanların bugün yalanlarla bezeyerek ektikleri nifak tohumlarıyla başarısızlıklarını ve basiretsizliklerini gizleme peşine düştüklerini anlatan Ertan, şöyle devam etti:

"Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç, ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz ve partimize gönül veren hemşehrilerimiz, dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilk günkü aşk ve şevkle birlik, beraberlik içinde gücüne güç katmaya devam etmektedir. AK Parti, güven ve istikrar partisidir. Asılsız, mesnetsiz ve art niyetli iddialarla partimizin birlik ve beraberliğini bozacaklarını düşünenlerin ve buna çanak tutanların, kendilerini komik duruma düşürmekten başka kazanacakları bir şey yoktur."

Davutoğlu'nun Terme'ye gelmesiyle ilgili anonsla ilan yapılmasının engellendiğine yönelik iddialar da bulunduğuna dikkati çeken Ertan, "Kendi parti yöneticileri dahil 100 kişinin bile katılmadığı başarısız mitingle ilgili, 'İlan yapmamız engellendi' yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Belediye ilan birimlerine ne parti yönetiminden ne de şahsi olarak mitingle ilgili bir ilan başvurusu olmuştur. Bu yalan da katılımcı toplayamadıkları mitingin başarısızlığına bir kılıf arama çabasından başka bir şey değildir." diye konuştu.

AK Parti Terme İlçe Teşkilatında son 11 ayda bir önceki yıla oranla üye sayısında yüzde 12 artış yaşandığına aktaran Ertan, şunları kaydetti:

"Yeni üyelerimizin çoğunluğu da genç ve kadın seçmenlerden oluşmaktadır. Terme, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 75,41 oy oranı ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye olan güvenini ve sevgisini göstermiştir. Teşkilatımız, başarısını her zaman kanıtlamış ve hemşehrilerimizin gönlünde yer bulmuştur. AK Parti ile milletin arasını açmak için küçük ayak oyunlarına başvuranlar ve nifak tohumları ile bu birliği bozmaya çalışanlar, bir kez daha hüsrana uğrayacaktır."

Basın toplantısına Terme Belediye Başkanı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ile partililer katıldı.

AK Parti Terme İlçe Başkanı Ertan, 'partiden istifa' haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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AK Parti Terme İlçe Başkanı Ertan, "partiden istifa" haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı - Haberler
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