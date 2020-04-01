AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İspanya ve İtalya'ya gönderilen yardım kolileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağı ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazıldı. Kolilerinin üstünde Türkiye Cumhuriyeti yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazması sosyal medyada eleştirilere neden olurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu duruma ilişkin açıklama geldi.

"SİYASİ HASTALIK NETİCESİDİR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bütün yardımların milletimiz ve devletimiz adına yapıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır. Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir" ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamaları:

"DÜNYA ÇAPINDA BİR DAYANIŞMA DA ÇOK ÖNEMLİDİR"

Dünya çapında tehdit oluşturan #coronavirüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevaplar tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verilir. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışma da çok önemlidir.

Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız...

"GURUR DUYMALIYIZ"

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız.

Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir.

Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir.

İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi.