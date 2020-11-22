Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Partisinin 7'nci olağan Isparta kongresine katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetiminden birisi dün bir açıklama yaptı.

Partisinin 7'nci olağan Isparta kongresine katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetiminden birisi dün bir açıklama yaptı. Diyor ki; 'Biden'den talebimiz demokrasi vurgusu olacak.' Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Isparta 7'nci olağan kongresine katıldı. Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda konuşan Ömer Çelik, CHP yöneticilerinden birisinin 'ABD seçimlerini kazanan Joe Biden'den talebimiz demokrasi vurgusu olacak' şeklinde bir açıklama yaptığını belirterek, "Siz düşünebiliyor musunuz, kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar, dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlayalım. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, İstanbul'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar" dedi.

"VESAYETİ İTHAL ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP'lilerin söyleminin adının millet demokrasisi olmadığını ifade eden Çelik, "Bunun adı ithalat demokrasisidir. Dışarıda yıllarca vesayet peşinde koşanlar içeride vesayeti destekleyenler şimdi kafalarındaki milletsiz demokrasi anlayışını sizin iradenize başvurmayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi ticari bir mal değildir, demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millet ve milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir. 1960 ihtilalinden sonra demokrasimizi kazanmak için başbakan ve bakanlarını şehit vermiş bir ülkeyiz, bu millet hiçbir zaman dışarıdan medet ummadı. Bu milletin gerçek siyasetçileri hiçbir zaman dışarıya kulak asmadı. Ama içeride dışarının vesayetini kurgulamaya çalışanlar şimdi dışarıdan demokrasi ithalatı anlayışına giriyor. Türkiye'nin içinde artık son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışlarını anlaşılan Türkiye'de çürük mal muamelesi gördüğü için yurtdışına ihraç etmeye kalkıyoruz. İşte mücadele ettiğimiz budur. Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz. Demokrasimizi sizin iradenizin bir tecellisi görüyoruz. Onlar ise demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz, onların ithalat demokrasisini de direneceğiz, sonuna kadar millet demokrasisini savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"CHP YÖNETİCİLERİ TÜRKİYE'NİN DEĞİL, YUNANİSTAN'IN TEZLERİNİ SAVUNUYOR"

CHP yöneticilerinin Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin değil, Yunanistan'ın tezlerini savunduğunu öne süren Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya'da 'Türkiye ambargoya deliyor' diliyorlar. Libya'da bu kara propagandayı yapanlar Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Suriye, Irak sınırında PKK terör devleti kurdurmayız diyoruz. Askerimiz vatan savunması için şehit ve gazi oluyor diyoruz, askerimizi çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak diyorlar, buna müsaade etmemizi istiyorlar. Bir kez daha söylüyoruz asla müsaade etmeyeceğiz ve izin vermeyeceğiz."

"KIBRIS TÜRK'ÜNÜ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

"Rumların Kıbrıs Türkü'yle egemenliği paylaşmak, eşit olmak gibi hiçbir yaklaşımı yok" diyen Çelik, "Kıbrıs Türk'ünü yok etmek, asimile etmek, egemenlik haklarını elinden almak istiyorlar. Diyoruz ki, biz varız, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketeyiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türk'ünün hakkıdır, Kıbrıs davasının yeni bir taçlanmasıdır. Dışarıdan gelenlere kulak asmıyoruz, Kıbrıs Türkleri ne derse o olur diyoruz kulaklarını Yunanistan'ın tezlerine açıyorlar. İşte ne ile mücadele ettiğimizi AK Parti'nin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha bu örnekler üzerinden görelim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ VE VATAN SAVUNMASI, PAZARLIK KABUL ETMEZ"

Öte yandan, S-400 tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Diyorlar ki; eğer CHP iktidar olursa S-400'leri iptal edeceğiz. Demokrasimizin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması, pazarlık kabul etmez. Asla kabul etmeyiz. Biz Suriye kaynaklı tehdide karşı vatan ve hava savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizden patriot almak istedik. Verdiler mi vermediler. Türkiye çaresiz bir ülke değildir, büyük bir ülkedir. O zaman gittik S400'leri aldık. Şimdi bize diyorlar ki bunları kullanamazsınız. Niçin kullanamayacağız? İşte NATO içerisinde bu uygun değil. NATO'nun en büyük kara ordusuna biz sahibiz. NATO'nun içinde yıllarca özgürlük, demokrasi ve terörle mücadele için en büyük bedel ödemiş ülkelerden bir tanesiyiz. Suriye'de PYD ve PKK terör örgütü bize saldırırken müttefiklerimiz neredeydi? Patriotlara ihtiyacımız olduğu zaman söküp götürenlerin bugün bize söyleyecek bir sözü var mı? Yok ama çıkıyorlar müttefiklerimizin değil asıl hasıllarımızın söylediğini CHP sözcülerinden duyuyoruz. S400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin güvenliği için aldığımız bir hava savunmasını iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar. Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız. Türkiye'nin güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız" ifadelerine yer verdi.

OSMAN ZABUN YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Ömer Çelik'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından il başkanlığı seçimlerine geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Osman Zabun yeniden il başkanı seçildi.

KONGREYE KATILANLAR

Kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, ilçe, belde belediye başkanları, delegeler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı