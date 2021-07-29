AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kilit ve parke taşı tesislerini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kilit ve parke taşı tesislerini inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kilit ve parke taşı tesislerini inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Pütürge ilçesindeki kilit parke taşı tesislerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Pütürge ilçesindeki kilit parke taşı tesislerinde incelemelerde bulundu.

Hakan Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, Pütürge Belediyesi tarafından yapılan kilit parke tesislerini gezdi.

Kahtalı, entegre bir tesisi incelediklerini ve tesisin bölgenin kilit taşı ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinin tamamına hitap edecek ve dışarıya da ürün satabilecek durumda. Hem kilit hem kum çakıl üretiyor. Kilit taşında çalışan kişi sayısı 85 olduğunu Pütürge Belediye Başkanımız ifade etti, bu önemli bir rakam." ifadelerini kullandı.

Kahtalı daha sonra beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile Nohutlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kilit ve parke taşı tesislerini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:14:01. #1.15#

title