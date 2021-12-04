AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını, ekonomide dışa bağımlı bir terminal ekonomi modeli dediğimiz modelden üretime, ihracata dayalı bir modeli hayata geçirecektir ve bunun içinde tamda şimdi bunun zamanı" dedi.

TBMM'de, Kahramanmaraş'ta 3 yeni organize sanayi bölgesinin kurulmasının onaylanmasının ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir program düzenlendi. Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile iş insanları katıldı.

Gecenin sonunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Mahir Ünal'a bir tablo hediye etti.