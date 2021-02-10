AK Parti'li Şanverdi, CHP milletvekillerine seslendi Açıklaması

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP milletvekillerine, "Artık CHP'li belediye başkanlarının yanlışlarına, beceriksizliklerine 'dur' deyin." şeklinde seslendi.

Şanverdi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'ye ve CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin uzun bir zamandır muhalefet sıkıntısı yaşadığını ifade eden Şanverdi, muhalefetin ülkenin gücüne güç katlaması, hükümetin çalışmalarına yapıcı eleştirilerde bulunması, ülkenin gelişmesine katkı sağlaması, icraatları tebrik etme erdemini göstermesi gerektiğini belirtti.

Şanverdi, "Ancak bizim şu anda muhalefetin yapıcı eleştirilerinden çok CHP'nin yalanlarıyla uğraşıyoruz. Yatıyoruz yalan, kalkıyoruz yalan. Artık CHP'nin yalanlarını tekzip etmekten biz yorulduk, onlar yorulmadı. Biz onların yalanlarını yadırgamıyoruz. Çünkü CHP hizmet üretmediği için yalan üreterek bu açığı kapatmaya çalışıyor. CHP belediyelerindeki yolsuzluklarını, beceriksizlikleri ancak yalan siyasetiyle örtmeye çalışmaktadırlar." diye konuştu.

CHP'li belediyelerde yolsuzlukların, teker teker ortaya çıktığını kaydeden Şanverdi, önce Yalova, ardından Menemen, şimdi de Erdek Belediye Başkanı'nın yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını söyledi.

Bunların CHP belediyelerinde ortaya çıkan yolsuzlukların bir kısmı olduğunu vurgulayan Şanverdi, "Eller gitti aya, biz kaldık yaya sözü vardır. CHP'nin kendisine söyleyeceği en güzel söz budur. Parti olarak bugün aya astronot gönderirken, göklerde destan yazarken onlar da yalanlarını yazmaya devam etsinler. CHP milletvekillerine sesleniyorum; artık CHP'li belediye başkanlarının yanlışlarına, beceriksizliklerine 'dur' deyin lütfen. Yoksa şu anda CHP yönetimindeki belediyelerin birçoğu tıpkı Yalova, Menemen, Erdek gibi minareye kılıf bulamaz hale gelecektir. "ifadesini kullandı.

Menemen Belediyesinin 22 çöp kamyonunu, 6 milyon liraya satın almak yerine, 45 aylığına 37 milyon liraya kiraladığını, belediyenin 31 milyon lira zarar ettiğini dile getiren Şanverdi, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesinin de 20 milyon liraya satın alabileceği araçlar için bir firmaya 6 yıllığına 400 milyon lira ödediğini anlattı.

Şanverdi, Hatay Büyükşehir Belediyesinin, EXPO 2021 sevdasında olduğunu, bunu da eline gözüne bulaştırdığını vurgulayarak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın beceriksizliğin faturasının Hatay halkına kesileceğini, Hatay halkının trilyonlarca lira zarar edeceğini kaydetti. Şanverdi, "Sayın Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesinin milyarlarını fuara harcıyor. Harcama usul ve esaslarına uymuyor. Adrese teslim suç işleyerek, işi kimlere, ne şekilde verdiğini çok iyi biliyorum. İçişleri Bakanımıza sesleniyorum, suç duyurusunda bulunuyorum. " dedi.

Savaş'ın işlediği suçların, sadece bu usulsüz işlemlerle de kalmadığını anlatan Şanverdi, bir video izletti. Savaş'ın, hain 15 Temmuz darbecilerine "Savunmasız asker", "Linç edilen askerler" dediğini ifade eden Şanverdi, "CHP zihniyeti bu. Hem beceriksizsin hem de darbecilere sahip çıkıyorsun. Sen kimsin, ne yaptığını zannediyorsun? Hatay halkı sana hizmet için oy verdi, hizmet etmeye davet ediyorum. Bunlar hizmet değil ancak yalan üretebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk