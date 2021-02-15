AK Parti'li Güneş, Kılıçdaroğlu'nun, "Uşak'ta AK Parti'li milletvekillerinin gezemeyeceği" açıklamasına yanıt verdi Açıklaması

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Uşak'ın en işlek caddesine, bir AK Parti'li milletvekilinin dahi gidip gezemeyeceğine" yönelik sözlerine, "Sayın Kılıçdaroğlu buyursun gelsin Uşak'a.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Uşak'ın en işlek caddesine, bir AK Parti'li milletvekilinin dahi gidip gezemeyeceğine" yönelik sözlerine, "Sayın Kılıçdaroğlu buyursun gelsin Uşak'a. Birlikte Uşak'ımızın her sokağına, caddesine, ilçesine, köyüne beraber gidebiliriz." karşılığını verdi.

Güneş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

Bunun sorumlusu olan PKK terör örgütünü lanetle kınadığını belirten Güneş, "Vatandaşlarımıza başsağlığı iletirken PKK terör örgütünü kınayamayan, lanetleyemeyenleri de kınıyorum." dedi.

Güneş, bazı CHP milletvekillerinin, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta temaslarda bulunduğunu, AK Parti dönemlerinde yaşanan değişim-dönüşüme şahit olmalarından memnuniyet duyduklarını anlattı.

Bu ziyaret sırasında bir vatandaşın intihar ettiğine işaret eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgını sürecinde tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bir takım sıkıntılar var. Ama devletimiz, vatandaşımızın, esnafımızın yanında durdu, durmaya devam ediyor. Uşak'a yaklaşık doğrudan destek anlamında 190 milyon lira hibe yardımı yapıldı. Bu kardeşimiz evi, arabası olan, eşi öğretmen bir kardeşimiz. Birtakım ekonomik sıkıntıları var. Ama geçinememekten, normal hayat düzeninden kaynaklanan bir sıkıntı değil. CHP milletvekilleri, bu kardeşimizin cenazesine gidiyor, ailesi istemediği halde fotoğraf çektiriyor. Basın organlarında sanki tüm halka yayılmış ekonomik nedenlerden kaynaklandığı imajı yaratarak, bunu yayıyorlar. Aile bu olaydan son derece rahatsız, biz de rahatsızız. Cenazeler, hastalıklar üzerinden asla siyaset yapmayalım. Siyaset hizmet etme yarışıdır ama birbirinin üzerine basma, bu gibi şeylerden yararlanma yeri değildir."

Güneş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'de geçen haftaki grup toplantısı konuşmasında, Uşak caddelerinde AK Parti'li bir milletvekilinin bile gezemeyeceğine yönelik sözlerini de değerlendirdi.

Bunun, gerçekleri yansıtmayan bir düşünce olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini ümit ettiğini kaydeden Güneş, "Sayın Kılıçdaroğlu buyursun gelsin Uşak'a. Birlikte Uşak'ımızın her sokağına, caddesine, ilçesine, köyüne beraber gidebiliriz." çağrısında bulundu.

Güneş, yerel ve genel seçimlerde Uşak'ta alınan oy oranlarına işaret ederek, "Köroğlu, dağda gezerken iriyarı bir vatandaşla arasında tartışma çıkıyor. İriyarı adam Köroğlu'nun, Köroğlu olduğunu bilmeden onu dövüyor. Sonra öğreniyor ve Köroğlu'nu dövdüğü için üzülüyor. Köroğlu'na, 'Senin adın kendinden daha büyük, bir daha buralarda dolaşma' diyor. Biz de diyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu, hasbelkader CHP Genel Başkanı olmuştur. ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Ankara'da siyaset yapsın, Uşak'a bulaşmasın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk