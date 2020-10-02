AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri

02.10.2020 20:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirmiş vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirmiş vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin partilerinin nasıl bir yola doğru gittiklerini görmelerinde fayda var" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi sertifika törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Birim Başkanı Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Siyaset Akademisi kursiyerleri katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE Birim Başkanı Hamza Dağ, CHP'yi eleştirerek, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanan süreçleri özdeşleştirme durumu söz konusu olabilir. Aslında bir nevi kendi içlerinde akademik bir tartışma yaşıyorlar. Kendi içlerinde bölünmüş. Bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sloganlar atıp, o şekilde kendisini ifade etmeye çalışanlar, diğer tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşlarıyız diyenler var. Bu tartışmayı yaşıyorlar. Akademik tartışmayı yaşarken, kendi pratiklerinde yansıyan bir takım sıkıntılar var. Gelip gördüğümüzde ve şu anki tablolarını gördüğümüzde akademik olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirmiş vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bunu görüp, herhalde buna göre bundan sonra bu bölgelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin kendi partilerinin nasıl bir yola doğru gittiklerini görmelerinde fayda var" dedi.

Dağ, diğer partilere oy veren vatandaşların da hükümetin dış politikasına destek verdiğini ifade ederek, "Araştırmalar yapan birimin başında birisi olarak şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim ki bugün Doğu Akdeniz çalışmamıza, Doğu Akdeniz mücadelemize, Doğu Akdeniz politikamıza Türkiye'den yüzde 75, Libya politikamıza yüzde 80 en son yaptığımız araştırmada destek var. Bu sadece sayın bakanım AK Partililerde değil, Allaha hamdolsun bugün İYİ Partililerin yüzde 70'i, HDP'lilerin yüzde 45'i, CHP'lilerin yüzde 60'ı bu mücadeleye destek veriyor. Çünkü taban işin farkında, taban olayın farkında, beyni satılık değil çoğunun. Ama tavan başka yere bakıyor. Bu millete baksa, bu ülkenin değerlerine baksa, bu ülkenin gerekliliklerine baksa orada nasıl bir mücadele verdiğimizi görür. Ama ne yazık ki buraya, Türkiye'ye oryantalist bir bakış açısıyla Londra'dan bakıyorsan, Paris'ten bakıyorsan, Washington'dan bakıyorsan, Pennsylvania'dan bakıyorsan o zaman bu işlerde çok daha farklı bir bakış açın olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları tek tek takdim edildi. - TEKİRDAĞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye eleştiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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