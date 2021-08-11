AK Parti'li Aydemir: "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde"
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AK Parti'li Aydemir: "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde"

AK Parti'li Aydemir: 'Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz gerçeklerin farkında.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerine işaret ederek, "Keşke en azından şu netameli zaman dilimlerinde yüreklerimiz aynı frekansta atsa. Keşke vatanımız, milletimiz için hep beraber bir hüzünse o hüznü, bir sevinçse o sevinci yaşasak. Ama maalesef olmuyor. İçimizde bazıları buradan bile nemalanma adına, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan paylaşımlarda bulunuyor. Tabii ki milletimiz bunu görüyor." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan derecelerin herkesi milletçe gururlandığını ifade eden Aydemir, "Sporcularımız çok daha özel noktalara varsınlar diye altyapı yatırımlarına değer verdik. Bundan dolayıdır bu aldığımız mesafe." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlarının Erzurumlu olduklarını dile getiren Aydemir, gayretlerinden ve başarılarından dolayı iki federasyona da teşekkür etti.

Boksa dönük altyapı çalışmalarının önemine işaret eden Aydemir, "İnşallah dünya şampiyonları çıkaracağız, olimpiyat bir ilktir." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğine işaret eden Aydemir, "Pandemiye rağmen bunlar oluyor. Nasıl oluyor? Zemin düzgün olduğu için oluyor. Ak anlayışın sahaya yaydığı özel enerjiyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyadaki gelişmeleri birebir takibiyle ve buna dönük direktifleriyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin hiç olmazsa kendi oturduğu dalı kestiğinin farkında olması gerektiğini kaydeden Aydemir, "Bu yalanlarla, iftiralarla, ülkemiz eğer zarar görecekse bu zarardan onlar da nasip alacaklar. Öyleyse yapmaları gereken, hakikatlere dönmek. 'Öldük, bittik' teraneleri ters tepiyor. Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i de şahadetlerinin 4. yılında andı.

Bölücü vatan hainlerinin en çok Kürtlere zarar verdiğini dile getiren Aydemir, "Bunlar ya yok olacaklar ya yok olacaklar. Zaten o zemine girmiştir Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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AK Parti'li Aydemir: "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde" - Haberler
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