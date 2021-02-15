AK Parti Konya 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti hükümetlerinin tüm Türkiye'de yaptığı yatırımları hatırlatarak, "Su deseniz yok, tüp deseniz yok. Yoklar cumhuriyetiydi Türkiye ama 3 Kasım 2002'de bu kötü gidişata 'Dur' diyen, hizmete aşık kadrolar iktidara geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti hükümetlerinin tüm Türkiye'de yaptığı yatırımları hatırlatarak, "Su deseniz yok, tüp deseniz yok. Yoklar cumhuriyetiydi Türkiye ama 3 Kasım 2002'de bu kötü gidişata 'Dur' diyen, hizmete aşık kadrolar iktidara geldi. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı." dedi.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Konya 7. Olağan İl Kongresi'nde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı diledi.

Usta, Konya'nın büyük ve güçlü medeniyet davasına her zaman en büyük desteği verdiğini vurguladı.

AK Parti'nin dini ya da siyasi örnek şahsiyetlerin mayası ile dürüstlük, erdem ve samimiyetle millete hizmet yolunda, inançlı kadroların gayretiyle kurulduğunu söyleyen Usta, "14 Ağustos 2001 tarihi bizim için ve yeni Türkiye için bir milattır. Millet ve devlet birbirine küs, zulüm her yanı sarmış, darbeler, işkenceler haddini aşmıştı. Vatandaşlarımız hastane kuyruklarında ölümü bekliyorlardı. Su deseniz yok, tüp deseniz yok. Yoklar cumhuriyetiydi Türkiye ama 3 Kasım 2002'de bu kötü gidişata 'Dur' diyen hizmete aşık kadrolar iktidara geldi. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Usta, AK Parti'nin "yapılamaz" denilen her şeyi yaptığını, A'dan Z'ye tüm il, ilçe ve mahallelerde 7'den 77'ye tüm vatandaşlara ulaştığını dile getirdi.

Muhalefetin, "Darbe oluyor." denildiğinde evlerinden gidişatı izlediğini, "Ülke şahlanıyor." denildiğinde Gezi vandalizminin arkasını kolladıklarını söyleyen Usta, "Bugün de tamamen hukuka uygun bir rektör ataması üzerinden inançlarımıza saldırılıyor, kamu mallarına zarar veriliyor.' diyoruz, bunlar saldıranların arkasında duruyorlar." dedi.

Eğitimden kültüre, sanattan siyasete her alanda büyük başarılar elde edildiğini belirten Usta, "Ülke olarak dışa bağımlılığımız had safhadaydı ancak bu düzenin iyiye gidişini de biz sağladık. İhracatımız iktidara gelmeden önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar arttı. Savunma sanayisi ve özellikle silah sanayisi artık yerli ve milli hale geldi. SİHA'mızı kendimiz yapar, silahlarımızı kendimiz üretir olduk. Şimdi de Allah'ın izniyle, kısa sürede uçak gemimize de kavuşacağız. Savunma sanayisi alanında öncü konuma geleceğiz. Kendi otomobilimizi üretmek için de kolları sıvadık. İnşallah kısa sürede Türkiye'nin otomobilini de yollarda göreceğiz." diye konuştu.

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da dün masum, korumasız insanların, polis ve askerlerin bölücü terör örgütü PKK tarafından katledildiğini anımsatarak, "Hala bu alçak bölücü örgüte destek veren, onların siyasi uzantılarının bu ülkede pervasızca hareket ediyor olması asla ve asla kabul edilemez. Herkes tercihini yapmak zorunda. ya devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız diyeceğiz ya da bölücülere eleman vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın önemi burada bir kez daha ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Ülkemiz, içeride ve dışarıda şer odaklarının, emperyalist güçlerin her daim hedefi olmuştur. Biz bu coğrafyadayız, elbette dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız, yan bakanların canına okuyacağız. Bunda kararlıyız, azimliyiz, 84 milyon vatan evladı hep bu duygular içindedir. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Konya'ya yapılan yatırımlarla ilgili bilgi vererek, kentte 41 projenin tamamlandığını, 17 projenin devam ettiğini söyledi.

Programa Usta ve Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Gülay Samancı ve Abdullah Ağralı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ile MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat