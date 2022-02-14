AK Parti Kadın Kolları'ndan Kocaeli'de kadın emeği buluşması

KOCAELİ (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye hayalinde çok önemli yeri olan kadınların bunun farkında olup verilen fırsatları maksimum düzeyde kullanmalarını istedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.

Programda hibe alan ve işini büyüten kadınlar, hikayelerini anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, gazetecilere, nüfusun yarısını oluşturan kadınların farklı modellerle üretime dahil olmasını istediklerini, onları fırsatlarla buluşturmayı arzuladıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hükümetlerinin farklı alanlarda teşvik ve destekleri bulunduğunu aktaran Keşir, bunlar arzu edilen oranda bilinmediği için il il programlar düzenlediklerini, daha çok kadının bunlardan yararlanmasını istediklerini kaydetti.

Keşir, projenin 46. durağı olarak Kocaeli'de bulunduklarını anımsatarak, "81 ili çok yakın zamanda bitireceğiz. Her ile gittiğimizde yeni ve yaratıcı hikayelerle tanışıyoruz. Az önce Ayşegül kardeşimizle tanıştık. Henüz 30 yaşında, 4 yıl önce yeni mezun biri olarak Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı projeyle istiridye mantarı üreticiliğine başlamış; 'Artık siparişlere yetişemiyorum' diyor. 4 yılda sektörde yer edinmiş. Onun heyecanı bizi de heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte büyük Türkiye hayalimize koşalım"

Projelerinin mottosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir" sözünün oluşturduğunu vurgulayan Keşir, şöyle devam etti:

"AK Partili kadınlar, bu ülkenin kadınları olarak gücümüzün ve potansiyelimizin yarısından vazgeçmeye asla niyetimiz yok. Biz büyük Türkiye hayali kuruyoruz. Bunu kadın erkek birlikte kuruyoruz. Biliyoruz ki bu büyük Türkiye hayali üretim olmadan, büyük kalkınma hamlesi ve beşeri sermayemizi güçlendirmeden olmayacak. Bu da kadınsız olmayacak. Büyük Türkiye hayalinde kadınların çok önemli yeri var. Biz istiyoruz ki kadınlar bunun farkında olsunlar, verilen fırsatları maksimum düzeyde kullansınlar ve hep birlikte kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye hayalimize koşalım."

Programa, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve çok sayıda kadın katıldı.

Keşir, daha sonra teşkilat mensuplarıyla buluştu, İzmit'te esnafı ziyaret etti.