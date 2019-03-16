AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş Açıklaması

Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partisinin Korkuteli ilçe başkanlığında İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve Mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Taş,"Burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Biz ülkemizin bekası için, bayrağımız ve vatanımız için ülkemize, Korkuteli'mize, Antalya'mıza hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Ak Parti Belediyeciliği birilerinin makam mevki edinme ve edindirme yeri, birilerinin makam mevki için partisine ihanet etme yeri değildir. Biz buna müsaade etmeyiz ve asla da böyle bir şey olmayacak." dedi.

Bu trenden inenler bir daha binemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler." sözünü hatırlatan Taş,"Cumhurbaşkanımız bu güne kadar geri adım atmadı. Dik durdu ve biz Cumhurbaşkanımıza dik durduğu için diklenmeden mazlumların yanında olduğu için sevdik. Ülkesine, milletine hizmet ettiği için sevdik. Biz onun duruşunu, Vatanına, milletine, bayrağına olan aşkını bildiğimiz için biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduk. Yaşadığımız süreçte biz hiçbir şey kaybetmedik. Allah'ın izniyle Korkuteli'nde hiç bir kaybımız yok. Milletimiz, Bizim tabanımız, bu ittifakın neden yapıldığını, bu ittifakta amacın ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz birilerine makam ve mevki kurmak için bu ittifakı kurmadık. Bu ittifakın kuruluş amacı, vatana, Millete, Korkuteli'ne ve Antalya'ya hizmet etmek. Hem Menderes Türel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı aday olurken de bunu düşündük. Aynı zamanda ilçelerde Ömer İşlek başkanımız aday olurken de bunu düşündük."diye konuştu.

Şahsi hesaplar, çıkarlar ve küçük hesaplar peşinde koşmadıklarını ve hiçbir zamanda koşmayacaklarını söyleyen Ethem Taş, Korkuteli ilçesinde burada bir adaylık süreci olduğunu hatırlattı. Belediye başkanı yaptıkları Hasan Ali İrban'ın emanetine sahip çıkamadığını ifade eden Taş"Kendi şahsi menfaatleri ve yanındaki bir takım kişilerin menfaatleri için maalesef bu gemiden indi. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin kararı ve tavrı nettir. Burada biz bu partide Genel başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel demişti. Bizim için Büyükşehir adayı Menderes Türel'dir. Cumhurbaşkanımız 27 Ocak'ta Milliyetçi Hareket Partisi adayı Cumhur İttifakının adayının Ömer İşlek olduğunu açıkladı. Bu bizim için bitmiştir. Burada Korkuteli'nde şu olsaydı, bu olsaydı, şöyle olsaydı gibi bir takım söylerin vakti çoktan geçti. Biz burada mahalle temsilcileri olarak, burada bu karara uymak zorundayız. Ben görüyorum, Buradaki dava arkadaşlarımız bu karar uyuyorlar ve Cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmüyorlar." dedi.

29 Aralık'tan sonraki süreç

29 Aralık'ta Korkuteli İlçe başkanı ataması yaptıklarını da hatırlatan Taş, atamadan sonra yaşanan olaylara dikkat çekti. İlk önce İlçe başkanı İlhami Yıldıran'ın Belediye Başkanı aday adaylığı için istifa ettiğini ve yerine atama yapıldığını hatırlatan Taş"ve bu süreçte atamayla birlikte çalışmalar başladı ve yönetim kuruldu. Gayet güzel bir yönetim oluştu. Ama Cumhur ittifakında yaşanan bir takım anlaşmazlıklar problemler dolayısıyla İlçe başkanımız Mehmet Moğol Pazar günü istifa etti. Genel merkezden bir koordinatörümüz geldi ve ilçe başkanımızın istifasını aldı. Sonraki süreçte bazı yönetimdeki arkadaşlarımız da istifalarını bana teslim etti ve bende kabul ettim. Burada bu dava Ak Parti hiçbir zaman yetim kalmadı. Bu dava hiçbir zaman sahipsiz kalmadı. Bundan sonrada kalmayacak. Biz burada şahısların kişilerin adamı olmayacağız. Burada herkesin gönlünde bir aday olabilir. İlçe başkanı olabilir. Belediye başkanı olabilir. Ama biz bizim adayımız olmadı, bizim istediğimiz olmadı diye bu gemiyi asla terk etmedik. Asla da terk etmeyeceğiz. Bu parti kişilerin partisi, şahısların partisi değil. Bu parti dava adamlarının partisi. Bu noktada davamıza sahip çıkacağız. Genel merkezimizin ve bizim kararımız Kemal Sancaktar'dır. Burada seçim sürecince Partide koordinasyon sağlayacak ve seçim çalışmalarına devam edecek. Bununla ilgili bir görevlendirme yapıldı. Yönetimle alakalı da bir çalışma yapılacak. Bunu Kemal başkanımızla birlikte istişare içerisinde yürüteceğiz."dedi.

Terörün dinle alakası yok

Yeni Zelanda'daki camide Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıya da değinen Taş"Ülkesi fark etmez, yeri fark etmez, dini de fark etmez ama Camide ibadet eden, Cuma namazı kıldığı sırada Müslüman kardeşlerimize yönelik bir saldırı yapıldı. Ben orada yaşamlarını yitiren şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Allaha ibadet yolunda vefat ettiler. Ölenler insansa burada saldırı teröristtir. Terörün dinle bir alakası yoktur '" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA