AK Parti İl Başkanı Ercik: "Tek vazifemiz halka hizmet"
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AK Parti İl Başkanı Ercik: "Tek vazifemiz halka hizmet"

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2001 yılındaki ilk heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, tek vazifelerinin halka hizmet olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Ercik:
14.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:10

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2001 yılındaki ilk heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, tek vazifelerinin halka hizmet olduğunu vurguladı. Ercik, "İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti" dedi.

İl Başkanı Cesim Ercik, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) 19. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, vazifelerinin halka hizmet olduğunu kaydeden Ercik, "AK Parti Teşkilatı olarak, milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 14 Ağustos 2001 yılındaki gibi ilk heyecanla ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 19 yılının çok ötesinde bir davadır. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona, projelere, enerjiye, kararlılığa ve aşka sahip yegane partidir. 2001'den bugüne milletin desteğini arkasına alarak, karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm AK kadrolar olarak, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yine başaramayacaklar, diz çöktüremeyecekler"

Partisinin her türlü saldırı ve engellemelere rağmen millete hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizen Ercik, şöyle devam etti: "Türkiye'nin ekonomik verilerinde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde bugünlerde ülkemiz suni finansal saldırılara maruz kalmaktadır. Bu saldırıların sebebinin çok başka olduğu açıktır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Her türlü senaryoyu devreye soktular. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi'de yıkamadılar şimdi de ekonomik manipülasyonlar yaparak ekonomimizi sarsacaklarını sanıyorlar ama yine başaramayacaklar, diz çöktüremeyecekler. Bize ekonomik savaş ilan edenlere karşı cevabı bu aziz milletimiz her zaman vermiştir. AK Parti, maruz kaldığı her türlü saldırılara ve engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. AK Parti'nin devrim niteliğinde attığı adımlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. AK Parti demek Türkiye demektir. Milletimiz bizlere görev verdiği sürece bizler her daim milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. AK Partimizin 19. kuruluşunu tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim." - MERSİN

Kaynak: İHA

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